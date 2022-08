El ascenso al Nevado del Tolima que le costó la vida al montañista José Arbeláez

El Parque Nacional Natural Los Nevados está ubicado dentro del complejo volcánico norte, conformado por el Nevado del Ruiz, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Tolima. Foto: Parques Nacionales Naturales

El pasado 26 de agosto José Miguel Arbeláez, antioqueño de nacimiento, inició una travesía junto a seis personas más; en el Parque Nacional Natural de Los Nevados, una de las 64 áreas protegidas por Parques Nacionales Naturales de Colombia. El joven de 21 años habría sufrido complicaciones de salud al intentar realizar “Cumbre” en el nevado del Tolima.

Carmen Sofía Bonilla, secretaria de Ambiente y Gestión de Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, manifestó que el grupo que pretendía realizar el ascenso se conformaba por cinco montañistas y dos guías.

Está por esclarecerse si el grupo de montañistas, especialmente José Miguel Arbeláez, cumplía o no con las normas de seguridad exigidas para emprender el ascenso a la cumbre. Hasta la noche de este martes 30 de agosto, el Parque Nacional Natural de Los Nevados no había emitido un comunicado al respecto, debido a que el cadáver de Narváez no había podido ser trasladado al corregimiento de Juntas.

¿Qué responsabilidad asume el parque?

Al buscar en Parques Nacionales Naturales de Colombia en la página de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se puede encontrar una serie de fichas técnicas en las que se le recomienda al visitante qué hacer y qué no hacer.

Desde indicaciones de cómo llegar al Parque Nacional Natural de Los Nevados , de forma legal y segura, hasta recomendaciones como la verificación del aval de los operadores y guías asignados e irregularidades que puedan estar afectado al visitante como al mismo parque.

Carlos Torres, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le comentó a El Espectador que “a lo largo de los años ha habido un gusto por ver los escenarios más bonitos de Colombia. Los turistas van por sus propias decisiones y desde Parques Nacionales se les mencionan los riesgos y ellos, desde su libre albedrío, deciden si ir o no”.

Además, en la página de Parques Naturales se encuentran una serie de recomendaciones de equipos, advertencias, prohibiciones y hasta una descripción del área protegida. No solo del Parque Nacional Natural Los Nevados, sino de las 64 áreas protegidas (Marítimas y Terrestres).

Aparte de esas listas de prevención se encuentran recomendaciones de seguridad, para superar el mal de altura, una lista de contraindicaciones a la salud que pueden tener los visitantes y que Parques Naturales pide que, en caso de tenerlas, el visitante se abstenga de ingresar al parque.

También hay un plan de visita segura con recomendaciones a seguir en el antes y durante del ingreso al parque y finalmente una serie de prohibiciones para salvaguardar la vida de los turistas, de las especies nativas y del Nevado en general.

Por lo pronto, las autoridades investigarán las causas del deceso de Arbeláez, quien no pudo cumplir su sueño de coronar el objetivo de llegar hasta la cumbre del Parque Nacional Natural de Los Nevados , ubicada a más de 4.000 metros de altitud.