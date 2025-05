El camino de las flores colombianas hacia Estados Unidos: así es su travesía

Imagen de referencia. Avianca Cargo cerró su temporada del Día de las Madres 2025 con el transporte de más de 21,100 toneladas de flores mediante 300 vuelos exclusivos. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Elisabeth García es una de las últimas piezas en la cadena de producción de flores en Sunshine Flower, un cultivo ubicado en La Ceja, Antioquia. Su destreza en las manos es notoria: en menos de un minuto, saca más de 10 bouquets (ramos) de flores de los baldes con agua y les pone la cinta que envuelve el plástico. Con esto, el ramo ya está listo para pasar a la cámara de frío, que ayudará a alargar su vida mientras son recogidas por Avianca a Cargo para ser trasladada a Estados Unidos.

El proceso, en total, debe durar un máximo de 72 horas entre que los ramos están listos y son trasladados a Estados Unidos para ser distribuidos en supermercados y tiendas especializadas de Miami, Carolina, New Jersey y Boston. “En este proceso se revisa el follaje y que no tenga daños. Lo que más me gusta de trabajar en Sunshine Flower es que puedo compartir mucho más tiempo con mi hija”, expresó García.

Para que las flores lleguen frescas a Estados Unidos se requiere una compleja operación. La planificación de la temporada del Día de la Madre empieza cerca de 10 meses antes, cuando se hace el esquema de trabajo sobre las especies que se van a cultivar y los tiempos en los que se hará para que todas estén listas al mismo tiempo.

Además de ello, necesitan coordinar con Avianca a Cargo la recogida del producto en camiones refrigerados, el control fitosanitario y luego, una estadía máxima de 12 horas en la cámara de frío -que oscila entre los 2 y 8 grados de temperatura- en la terminal de carga de Antioquia.

El departamento es el segundo con mayor exportación de flores. Tiene el 27% de las 10.500 hectáreas sembradas con flores en todo el país. En la región se genera 35.000 empleos directos, de los cuales el 60% son ocupados por madres cabeza de hogar. “Cuando hablamos de flores de exportación, no sólo debemos destacar su aporte económico, sino su enorme contribución al desarrollo social de las comunidades, a la conservación de los ecosistemas y a la lucha contra el cambio climático”, afirmó Augusto Solano, presidente de Asocolflores.

Proceso

Mayerli Escobar fue madre a los 17 años. Gran parte de su vida la trabajó en el campo, pero hace un año y medio, en la búsqueda de una labor que le permitiera tener más ingresos y apoyar a su hija, llegó desde Manizales a Sunshine Flower, donde está a cargo del cuidado con el que siembra las flores.

“Estar aquí significa mucho para mí. Mis compañeros siempre me han tratado muy bien y pese a que hay días en los que siento que no aguanto más por motivos personales, a mi alrededor siempre tengo personas que me impulsan. Ver crecer a mi hija también es un aliciente”, expresó Escobar.

Ella es una de las cerca de 7.000 mujeres que trabaja en la empresa de flores. El director de este cultivo, Freddy Leyton, que lleva en el mercado más de 30 años, para el día de las madres exportó más 75 mil toneladas de flores hacia Miami, Estados Unidos.

Según la directora de la oficina regional ProColombia, Juliana Zapata, la exportación de flores frente a 2023 creció 13% en valor y 8% en toneladas. “El 40% de las flores que viajan tienen el sello Flor Verde de Sostenibilidad, que es la clave para que lleguen a mercados internacionales y sean valoradas como flores sostenibles. Las flores son el segundo producto exportable de la canasta no energética después del café. lo que genera 200.000 empleos y el 60% de estos son mujeres”, dijo.

En la empresa de flores se siembran 54 especies para armar los bouquets que son exportados. Los más solicitados suelen ser las rosas, claveles, pompones y crisantemos. “El propósito para nosotros es dar vida y color a los espacios y sentimientos. Todos tenemos un sentimiento hacia nuestras madres y nuestro propósito es ser una alternativa de un regalo para hacer feliz a una mamá”. aseguró.

Por su parte, Diogo Elías, el CEO de la compañía, explicó que “la temporada de madres fue espectacular. Tuvimos el mayor volumen de toda la historia transportando más de 20.000 toneladas de flores desde Colombia y Ecuador hacia los Estados Unidos y Europa. Transportamos en más de 300 cargueros, ayudando a que Colombia sea el segundo país que más exporta flores en el mundo. Para nosotros es un orgullo hacer parte de este trabajo”, dijo Elías.

Las flores, una vez llegan a Miami, son distribuidas en camiones que mantienen la cadena de frío para ser comercializadas en los supermercados de cadena o locales especializados. “La flor colombiana es tan apetecida por su calidad y durabilidad, la cual es muy importante para nuestros clientes. Estas pueden durar hasta una semana. Para el día de las madres, por ejemplo, se venden flores con colores suaves. En nuestra tienda, el 75% de las flores que comercializo son de Colombia”, aseguró Roberto Guerra, manager de South Florals, en Miami.

El bouquet de flores en South Florals puede oscilar entre los USD$75 hasta los USD$600, añadió Guerra, pero en un supermercado de cadena, un ramo de flores puede costar USD$12,99.

“Para mí trabajar haciendo flores es algo muy bello. Me ha brindado calma y me permite ver crecer a mi hija, apoyarla, cuidarla y estar en su proceso. Mi intención era trabajar solamente un año aquí, pero ese tiempo ya pasó y sigo siendo feliz. Espero que este trabajo también haga feliz a otras madres”, aseguró Escobar.