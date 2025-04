El camino de los carrotanques de la UNGRD que estaban varados en La Guajira

Cada carrotanque tiene capacidad para transportar entre 7.000 y 8.000 litros de agua, permitiendo abastecer a 68.800 personas diariamente en las comunidades más afectadas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los carrotanques estacionados en la estación de Bomberos de Riohacha, en La Guajira se convirtieron en símbolo de la corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), pero también de una deuda histórica con La Guajira, donde la falta de agua ha sido el origen de varios de sus problemas; por lo que su entrega pasa por el acto protocolario del Gobierno para demostrar su gestión, a la esperanza de los habitantes de la región de que por fin se logre garantizar el suministro de agua potable.

En medio de entidades como el Ejército y la Defensa Civil, medios nacionales y locales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el director de la UNGRD, Carlos Carrillo aseguró: “El Estado es uno, y los pecados de Olmedo López los tenemos que cargar todos. Pero, así como arrastramos la cruz de la corrupción y el desprestigio, también hemos tenido que empujar el carro varado de la burocracia para que esto finalmente suceda”.

También, detalló cómo el compromiso inicial de adquirir ocho carrotanques para cumplir con la Sentencia T-302, que ordena medidas urgentes para garantizar agua potable en La Guajira, terminó convertido en un negocio fraudulento en manos de criminales que inflaron la compra a 120 vehículos. “Se compraron 80 y de esos se pagaron 75. Cuando asumí la dirección, me encontré con que había un pago pendiente de 52.000 millones de pesos para otros 40 carrotanques más”, explicó Carrillo.

Ahora, el UNGRD entregó 16 vehículos, de los cuales dos fueron entregados a Riohacha, dos a Uribia, dos a Maicao y dos 2 a Manaure, mientras que el Ejército Nacional recibió cuatro y la Defensa Civil otros cuatro para fortalecer sus capacidades operativas en la región. Con todos estos carros se podrá garantizar el suministro de agua para 68.800 personas diariamente.

Al respecto, el coronel Robinson Mahecha de la Defensa Civil explicó que los nuevos vehículos fortalecerían la capacidad de respuesta ante emergencias por desabastecimiento de agua. “Actualmente La Guajira cuenta con 10 carrotanques. Con estos nuevos podremos distribuir mejor el agua en los corregimientos más afectados”.

Por su parte, el alcalde de Manaure, Jhon Pimienta Jusayu, recibió con gratitud los vehículos y exaltó que la Unidad está planificando con conocimiento del territorio y sus necesidades, pues estos vehículos son los adecuados por su capacidad, peso y facilidad de movilidad en la región. “Hoy recibimos dos carrotanques con capacidad de 7.000 a 8.000 litros. Son adecuados para la zona rural, accesibles y necesarios. Esto ayudará para llevarle agua potable a las comunidades rurales especialmente a los niños, para que no sigan falleciendo por la falta de agua”.

Según Carrillo, todos los vehículos fueron entregados en perfectas condiciones tras un mantenimiento preventivo con un contrato de alrededor de $1.200 millones, que serían transferidos directamente a los municipios.

En Maicao, el alcalde, Miguel Aragón González, recibió en un acto protocolario las llaves de las dos unidades. Reconoció la importancia y el esfuerzo de la UNGRD por la entrega de los carrotanques, pero resaltó que se necesitan muchos más. Enfatizó que en muchas comunidades indígenas el acceso al agua sigue siendo extremadamente limitado, lo que afecta la calidad de vida y el desarrollo de otras actividades entre sus habitantes.

Con los otros carrotanques ya en camino a sus destinos, la UNGRD reafirmó que los restantes estarían ubicados en sus lugares definitivos antes de que termine el mes. Sin embargo, la entrega de estos vehículos no representa una solución definitiva al problema estructural del acceso al agua en La Guajira.

Ante nuevas solicitudes de ayuda, Carrillo dejó claro que la labor de la Institución es atender emergencias, pero no resolver de manera integral la crisis hídrica de la región. “Nosotros no hemos parado de entregar agua. A pesar del escándalo, la UNGRD ha distribuido decenas de miles de millones de litros de agua en La Guajira. Lo hemos hecho con carrotanques alquilados, pero no solamente se trata de eso, sino de que todo el Estado responda para buscar soluciones de fondo y en eso concurren otros sectores del Estado”.