El corredor vial que hará historia en el desarrollo de Córdoba

Un proyecto vial que conectará la cultura, el turismo y las comunidades étnicas en el corazón de Córdoba vio luz verde para convertirse en referente de desarrollo y apostarle al futuro de las regiones. Se trata del corredor etno-agroturístico del departamento, una calzada vial de 70 kilómetros que durante 40 años estuvo abandonada y que ahora tendrá una inversión de COP 255.000 millones para su restablecimiento.

En enero de 2024, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunció que se destrabarían los recursos para esta iniciativa, que beneficiará a nueve municipios e impactará a comunidades, como el pueblo indígena zenú, para mejorar las condiciones de movilidad y la calidad de vida.

El proyecto conectará el centro del departamento con su límite costero, asegurando que indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, artesanos y comerciantes se movilicen con más facilidad y puedan poner sus productos en el mercado.

El proyecto de mejoramiento de la vía cuenta con el respaldo técnico del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), y la Gobernación de Córdoba tiene el inicio de las obras en su agenda de 2026. De ese modo, la administración del gobernador Zuleta busca que la región no solo sea un enclave de biodiversidad y pujanza, sino también de infraestructura moderna.

“Este es un sueño histórico para Córdoba. Hoy podemos anunciarle al departamento que logramos, con gestión, disciplina y respaldo técnico, que el OCAD aprobara los recursos para construir el corredor vial más importante de nuestra región. Es el proyecto vial más relevante que se realizará en nuestro departamento. Gracias al trabajo del equipo y a todos los cordobeses por permitirnos cumplir un anhelo que marcará un antes y un después para el territorio”, expresó el gobernador Zuleta.

Las obras también generarán empleo en su etapa de estudios y construcción. Como señaló el gobernador, en menos de una década Córdoba tendrá una vía que posicionará al departamento junto a los “pesos pesados” de la infraestructura para el desarrollo regional.

