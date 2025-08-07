No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
El desafío de preservar la cultura llanera en Arauca

Con costumbres ancestrales, gastronomía, música y turismo cultural, Arauca planea fortalecer sus tradiciones y acercar a nuevas generaciones a lo que es ser y forjarse como llanero.

Valeria Gómez Caballero
07 de agosto de 2025 - 11:40 p. m.
La cabalgata fue una de las actividades que se realizaron para celebrar el pasado Día de la Llaneridad.
Foto: Valeria Gómez Caballero

Las cotizas, los sombreros criollos, los contrapunteos y los cantos de vaquería son parte de las tradiciones llaneras que unen a los colombianos con los venezolanos. Específicamente en Arauca, conservar esta esencia cultural se ha convertido en una causa común entre comunidades, familias e instituciones que buscan la continuidad de su legado.

“La identidad llanera no es una fiesta, es un modo de vida”, dijo Orlando Ardila, presidente de la Asamblea Departamental de Arauca. “Hoy en día ya no es necesario hacer una soga con la piel de la res ni...

Por Valeria Gómez Caballero

