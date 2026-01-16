El desplazamiento después del desplazamiento en el Catatumbo

Con la crisis de enero de 2025, se abrieron albergues en Cúcuta y Tibú para atender a los desplazados. Foto: Nicolás Achury González

El 30 de diciembre las detonaciones se comenzaron a escuchar sobre las 5:30 a.m., en el corregimiento de Filo Gringo, en El Tarra. Miembros de las disidencias de las Farc llegaron con el fin de tomar el control de la zona, por lo que se enfrentaron al Eln por más de 12 horas, con armas, explosivos y lo que más intimida a la población: el uso de drones.

“Uno comienza escuchando un sonido como el de muchas abejas que se van acercando y al momento suena el bombazo. Lo fuerte son las ondas, porque rompen ventanas y acaban casitas. Por eso ahora...