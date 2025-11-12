El Espectador le explica por qué ocurrió la tragedia de Armero

Más de 22.000 personas murieron en la avalancha que arrasó con Armero el 13 de noviembre de 1985. Foto: Katerine González Clavijo

Qué semanita la que tuvieron los colombianos hace 40 años. Como ocurre cada noviembre desde 1985, el país empieza el penúltimo mes del año recordando la toma y retoma del Palacio de Justicia. Días después nos dedicamos a hablar de la otra tragedia que sacudió a Colombia ese año: la de Armero.

El miércoles 13 de noviembre de 1985 el municipio de Armero fue literalmente arrasado por una avalancha de lodo, rocas y escombros producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, dejando un episodio doloroso en nuestras memorias. Para esta ocasión, a...