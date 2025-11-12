Logo El Espectador
El Espectador le explica por qué ocurrió la tragedia de Armero

Este jueves 13 de noviembre se cumplen 40 años de la avalancha que arrasó con Armero. Aquí hablaremos de lo que pasó en aquel entonces.

Andrés Osorio Guillott
12 de noviembre de 2025 - 10:00 p. m.
Más de 22.000 personas murieron en la avalancha que arrasó con Armero el 13 de noviembre de 1985.
Foto: Katerine González Clavijo
Foto: Katerine González Clavijo

Qué semanita la que tuvieron los colombianos hace 40 años. Como ocurre cada noviembre desde 1985, el país empieza el penúltimo mes del año recordando la toma y retoma del Palacio de Justicia. Días después nos dedicamos a hablar de la otra tragedia que sacudió a Colombia ese año: la de Armero.

El miércoles 13 de noviembre de 1985 el municipio de Armero fue literalmente arrasado por una avalancha de lodo, rocas y escombros producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, dejando un episodio doloroso en nuestras memorias. Para esta ocasión, a...

