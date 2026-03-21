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El futuro del árbol que ha acompañado la historia del vallenato

El palo e’ mango de la plaza Alfonso López ha visto pasar generaciones de músicos y curiosos bajo su sombra. Hoy la intervención humana ha terminado pasándole factura. El plan para manejar el arbolado existe, pero no se ejecuta. ¿Quién debe asumir la responsabilidad?

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Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
21 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
El futuro del árbol que ha acompañado la historia del vallenato
Foto: Corpocesar

A las 7:00 de la noche del 1° de mayo de 1999, Félix Carrillo Hinojosa subió al escenario convencido de que el público era un “monstruo de mil cabezas” a punto de absorberlo. Para evitarlo, fijó la mirada en la copa del palo e’ mango, el árbol que gobierna la plaza Alfonso López, en Valledupar.

Era finalista de la categoría de canción inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata. Cuando terminó de cantar sintió entre alivio y orgullo: “Bajé la mirada y vi que al público le había gustado mi presentación”. Han pasado 27 años en los cuales...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com

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