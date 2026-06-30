El hilo que une a Lola Montez, la diva de un imperio, con Chinchiná, Caldas

Lola Montez conquistó escenarios, escandalizó a la aristocracia europea y llegó a influir en el destino de un imperio. Más de ciento cincuenta años después, su nombre reaparece lejos de los palacios y los titulares de la época: en Chinchiná, Caldas. Allí, un grupo de mujeres que alguna vez vivió del trabajo sexual encontró en los hilos, las agujas y los bolsos tejidos una forma de reinventar su historia. ¿Qué puede unir a una de las mujeres más famosas del siglo XIX con un emprendimiento en el corazón cafetero de Colombia? Esa es la historia que les contamos hoy el nuevo capítulo de Usted no sabe quién soy yo, el pódcast de periodismo narrativo de El Espectador.