El más votado al Concejo de Mocoa es el personero estudiantil de un colegio

Manuel Alejandro Campiño Bastidas estudia en el Institución Educativa Santa María Goretti. Foto: @lil.alejp_p

Un sorpresivo resultado se presentó en las elecciones regionales del domingo 29 de octubre de 2023 en Putumayo, por cuenta un joven estudiante de secundaria que consiguió una curul en el concejo de Mocoa.

Esta es la segunda elección que Manuel Alejandro Campiño Bastidas, de 18 años, gana en 2023. La primera fue en febrero cuando fue escogido por sus compañeros como personero estudiantil de la Institución Educativa Santa María Goretti, en el centro de Mocoa, la segunda se dio este fin de semana que consiguió 559 votos en las elecciones regionales, lo que lo convirtió en el candidato más votado al Concejo de Mocoa para el período 2024-2027.

Mientras aún cursa el grado 11, Alejandro cree que su experiencia como personero le dio el impulso para lanzarse a iniciar su carrera política. “Lamentablemente acá en el Putumayo han habido muchos acontecimientos que me lanzaron a ser personero. Ser personero me despertó un liderazgo que no conocía en mí y me lanzó al agua en la política”, explicó Alejandro a El Espectador.

Sus planes son ambiciosos. Se graduará del colegio en diciembre de 2023 y, además de ser cabildante de Mocoa, planea estudiar derecho en la Fundación Universitaria Cervantes con sede en su ciudad.

Ha sido reconocido por participar en marchas para exigir que se avance en la reconstrucción de Mocoa, tras la avalancha ocurrida en 2017, así como su propósito principal en el concejo es el de defender los derechos de los jóvenes y los adultos mayores.

“Acá en Mocoa la juventud está olvidada. Por ejemplo, no hay espacios recreativos netamente para la juventud y además están olvidados, en abandono total, al igual que el tema de la educación. Sin embargo, tampoco creo que esto deba llevar a dejar de lado a los adultos mayores, pues debemos brindarles seguridad”, explicó el concejal electo por el partido Alianza Social Independiente (ASI).

Alejandro indica que la mayoría de su campaña política se difundió por medio de las redes sociales y con la ayuda de sus compañeros para dar a conocer su nombre a través del “voz a voz”. Así mismo, según él, su fuente principal de financiación fueron sus padres, con quienes vive en la vereda El Pepino.

Sobre cómo se vinculó al partido, el concejal indica que tenía clases de baile en una escuela contigua a la oficina del excandidato a la alcaldía de Mocoa, Luis Carlos Guevara. “Fui a charlar con él, le comenté mi visión de la sociedad, qué quiero y adónde quiero llegar, y así me ofreció el aval para lanzarme al Concejo”, narró Alejandro.

Por su parte, la Institución Educativa Santa María Goretti lo felicitó por su logro como, según ellos, el primer estudiante de secundaria que logra ocupar una curul en el concejo de Mocoa:

“Su capacidad crítica y reflexiva, acompañada de su liderazgo y compromiso lo han hecho acreedor a este honorable cargo. Estamos seguros que con sus ideas, trabajo y determinación hará una excelente labor en bien de nuestro municipio”, manifestó el colegio.