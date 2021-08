El mito de Sísifo, un pódcast para reflexionar sobre cárceles, memorias y pandemia

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y el El Espectador presentan “El mito de Sísifo: Memorias de cárcel y pandemia”, un pódcast para conversar con personas que han vivido la experiencia de la cárcel acerca de los procesos de investigación, denuncia y organización que existen sobre los temas carcelarios; la violencia política; y los posibles puntos comunes entre los desafíos de habitar la cárcel y vivir la pandemia. La serie se compone de diez capítulos, en los que escucharemos en igual número de voces unas memorias que usualmente son restringidas al ámbito privado por cuenta de la estigmatización.

Este proyecto busca promover una conversación ciudadana sobre las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos y como actores relevantes en los procesos de construcción de memoria sobre el conflicto armado y las violencias que han tenido lugar en el país. Además, le apunta a exponer los problemas del sistema carcelario y penitenciario, que no se han resuelto pese a que la Corte Constitucional ha declarado desde 1998 la existencia de un estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas.

Algunas de estas situaciones se recrudecieron con la pandemia de COVID-19, en la que se restringieron aún más los derechos de las personas privadas de la libertad. En Bogotá, esta situación alcanzó un momento crítico en marzo de 2020, cuando 24 reclusos fueron asesinados en la cárcel La Modelo durante un motín motivado por el agravamiento de las condiciones de reclusión.

Jose Antequera, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, explica que este pódcast busca “poner en diálogo las experiencias entre la cárcel y la pandemia, para que al hacerlo podamos hablar de quienes han estado en la cárcel de una manera distinta. Una en la que no solamente nos importen sus circunstancias en términos fríos o de responsabilidades, sino sobre todo para emprender un proceso de reconstrucción de memoria de sus experiencias y de lo que tienen para decirnos con respecto a la violencia y al conflicto a partir de las verdades que están ocultas”.

El nombre del pódcast hace alusión a un mito griego, según el cual el personaje de Sísifo es condenado por los dioses a subir una piedra hasta la cima de una colina, desde donde la piedra cae nuevamente para que él vuelva a subirla por toda la eternidad. Algunas exprisioneras y exprisioneros políticos relacionan la cotidianidad de la cárcel con este mito, que el novelista y ensayista Albert Camus incorporó a sus reflexiones sobre el sentido de la vida.

Al respecto, Antequera señala: “Consideramos que es una apuesta importante que como sociedad veamos nuestras limitaciones en estas circunstancias de pandemia y podamos comprenderla, en sus similitudes y contrastes, con la de la cárcel. Para eso también es la memoria; no solamente para que tramitemos el proceso de justicia transicional, no solamente para que hagamos cambios con el fin de que no se repitan las violaciones a derechos humanos: hacemos memoria, también, porque la necesitamos espiritualmente, identitariamente “.

En el primer episodio de la serie participa al sociólogo, profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán, quien estuvo preso en las cárceles La Modelo y La Picota. Beltrán tuvo que enfrentar un largo proceso judicial en el que fue acusado de pertenecer a las FARC-EP, acusación de la que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Hablamos con él sobre el contexto político en el que se desarrolló el juicio, los desafíos de hacer memoria sobre la cotidianidad de la cárcel y la postura abolicionista que ha venido exponiendo en sus reflexiones académicas.

En el segundo episodio estará Aracely León, abogada y madre de Mateo Gutiérrez, el estudiante de Sociología de la Universidad Nacional que estuvo preso entre 2017 y 2018. Gutiérrez fue acusado ante la justicia de ser el responsable de la explosión de un artefacto panfletario en 2015, de lo cual fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Aracely asumió la defensa pública de su hijo y hoy hace parte de la Campaña Objetivo Libertad, en la que participan familiares, amigos y amigas de víctimas de montajes judiciales.

En el tercer capítulo se podrá escuchar a Liliany Obando, socióloga y licenciada en lenguas modernas, quien estuvo detenida entre 2008 y 2012 en la cárcel El Buen Pastor y posteriormente en los antiguos calabozos del DAS. Liliany es firmante del Acuerdo de Paz, estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional y de la especialización en Memoria, Derechos Humanos y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Los episodios de “El mito de Sísifo: Memorias de cárcel y pandemia” saldrán al aire todos los lunes y se podrán escuchar en www.elespectador.com, Spotify o en su plataforma de audio favorita.