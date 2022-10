El municipio de Santander que no tiene alcalde

"La ciudad blanca" es reconocida por su arquitectura tipo español y atractivos turísticos como el Parque Principal, la Basílica Menor San Juan Bautista o la Plazoleta de las nieves. Foto: Red Turística de Pueblos Patrimonio

Lo que está ocurriendo en este momento en el municipio Girón, en Santander, es demasiado complejo. Por segunda vez fue destituido el mandatario Carlos Alberto Román Ochoa, por lo que a la alcaldía llegó a tomar posesión Yulia Rodríguez, quien fue elegida el año pasado en unas elecciones atípicas. El problema es que no está claro que ella pueda asumir el cargo, por lo que la Procuraduría indicó que hubo “una usurpación del poder por vía de hecho” y pidió al gobernador Mauricio Aguilar nombrar un alcalde encargado.

Doble militancia

Todo comenzó en las elecciones de octubre de 2019, cuando Román Ochoa se presentó a la alcaldía de Girón con el apoyo de una coalición compuesta por Alianza Verde, Social de Unidad Nacional (Partido de la U), Conservador, Alianza Social Independiente (ASI), Cambio Radical, Liberal y por los movimientos Alternativo Indígena y Social (MAIS) y de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

Fue elegido, pero pronto apareció una acción de nulidad por doble militancia. La razón es que en el formulario de inscripción aparecía como miembro de la Alianza Verde y para la Gobernación de Santander Román había apoyado a Ángela Patricia Hernández González (Partido de la U), mas no a Pedro Leonidas Gómez, que era candidato de la coalición integrada por los verdes, el Polo y Colombia Humana.

En su defensa, Román Ochoa señaló que no era de la Alianza Verde desde 2018, cuando renunció a su curul en el concejo y al partido, así como en el acuerdo con la coalición lo único que se le impedía “era respaldar las candidaturas a corporaciones públicas por partidos diferentes a ese, lo que no comprendía las aspiraciones a cargos uninominales como la Gobernación”.

En agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Santander le dio la razón a Román Ochoa y resaltó que tampoco había pruebas contundentes que demostraran que el mandatario había hecho campaña a otros dos candidatos, por lo que lo mantuvo en el cargo.

Sin embargo, la decisión fue apelada y el 3 de diciembre de 2020, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nula la elección de Román Ochoa, al evidenciar que el aval principal a la candidatura se lo dio la Alianza Verde, por lo que debió apoyar a su candidato. Además, se tenía como prueba un video en el que da su respaldo público a Patricia Hernández, del partido de la U.

#Ampliación | Este video en el que Carlos Román apoya a la entonces candidata a la gobernación Ángela Hernández, fue la principal prueba para anular su elección como alcalde de #Girón

-- >https://t.co/iEWnoXGask pic.twitter.com/fyxwVpt5g5 — Oro Noticias (@oronoticias_tv) December 5, 2020

Fue así como en febrero de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la nulidad y se materializó la primera destitución de Román Ochoa. Se hicieron nuevas elecciones y cuatro meses después fue elegida, con 18.496 votos, Yulia Rodríguez Esteban como nueva alcaldesa de Girón.

En ese tiempo, Román Ochoa interpuso una tutela por la violación de su derecho al debido proceso, elegir y ser elegido, autonomía de los partidos, seguridad jurídica, confianza legítima y principio de legalidad, por lo que pedía dejar sin efectos la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que lo sacó de la alcaldía.

Con humildad recibimos hoy el fallo del Consejo de Estado. Nuestro compromiso y lucha por un mejor bienestar para todos los gironeses no va a parar. Restan aún dos años y dos meses y medio de mucho trabajo. ¡Vamos para adelante! pic.twitter.com/wsEZFzVL8L — Carlos Román (@Carlos_Roman11) October 14, 2021

Y así pasó. En octubre de 2021, el mismo Consejo de Estado, pero la sección tercera, le dio la razón a Román Ochoa y volvió a la alcaldía de Girón. No obstante, el caso llegó hasta la Corte Constitucional que en junio de este año terminó ratificando la nulidad de la elección, al indicar que no hubo errores en la argumentación y que se siguieron los precedentes fijados sobre la doble militancia.

Ante esto, el pasado lunes 10 de octubre el Consejo de Estado solicitó al Consejo Nacional Electoral cancelar la credencial de alcalde de Carlos Alberto Román Ochoa. Esto implicaría que, al faltar 18 meses para que acabe su periodo en la alcaldía, no se podrían hacer nuevas elecciones, sino que estaría en manos del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, nombrar al nuevo mandatario de la lista de partidos que hicieron parte de la coalición.

Pero este jueves 13 de octubre ocurrió algo inesperado. A la alcaldía de Girón llegó Yulia Rodríguez, la que ganó las elecciones atípicas, con un grupo de funcionarios y ciudadanos que la apoyan a tomarse el despacho. El hecho se dio en medio de empujones y arengas con quienes criticaron la acción, lo que no impidió que la política saliera por uno de los balcones a ratificar su regreso a la alcaldía.

“Estoy acá para responderles, voy a organizar nuevamente la casa. Ustedes no tienen que afrontar las consecuencias jurídicas. Hoy estoy acá, me presenté por ustedes y esto jurídicamente sí es legal. Hoy me debía presentar y acá estoy si hoy no se presentaba la Corte si lo tomaba como abandono del cargo”, indicó Rodríguez.

Su principal argumento es que la credencial que le dio el Consejo Nacional Electoral no fue anulado y por ende sigue vigente, pero además de que sus opositores señalan que el fallo fue en contra de Carlos Román y no a su favor, la Corte Constitucional también rechazó con la que Yulia Rodríguez pedía que se reconociera su elección como alcaldesa.

Por esto, la procuradora de Santander, Magda Liliana Buendía Chacón, le pidió al gobernador Aguilar tomar acciones urgentes al advertir que Rodríguez “ingresó por vías de hecho a tomar posesión como alcaldesa municipal de Girón, al presumir que debe ser quien asuma las riendas del municipio”.

En respuesta, la gobernación ha dicho que se encuentra haciendo las averiguaciones jurídicas pertinentes, así como “ya le notificamos sobre esta situación al Tribunal Administrativo de Santander y al Consejo Nacional Electoral para que sean ellos los que nos definan si Yulia Rodríguez es alcaldesa o no, porque ella argumenta que tiene la credencial vigente. Yo no soy nadie para tomar una decisión al respecto”, dijo Aguilar, por lo que por ahora Girón está sin alcalde.