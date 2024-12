El proyecto de empréstito que enfrento al concejo con el alcalde de Bucaramanga

Imagen de referencia. Los concejales no instalaron las sesiones extraordinarias que pidió el alcalde Jaime Andrés Bletrán. Foto: Concejo de Bucaramanga

Una serie de razones dieron los concejales de Bucaramanga para negarse a instalar las sesiones extraordinarias en las que se debatirían, esta semana, el proyecto de empréstito por $350 mil millones que radicó la alcaldía. Con esto, una vez más se vuelve a archivar la propuesta clave para la administración de Jaime Andrés Beltrán.

Ante el concejo, el mandatario bumangués hizo una solicitud para hacer un préstamo por $350 mil millones, que necesita para hacer tres obras incluidas en su Plan de Desarrollo. Entre estas estaría la construcción de la intersección de la carrera 9 con calle 45, la ampliación del tramo cuatro de la troncal Norte-Sur en el barrio Mutis y Real de Minas, y la construcción de un centro de detención transitoria, que anunció desde que estaba en campaña.

Ante esto, la alcaldía radicó ante el Concejo el proyecto y citó a sesiones extraordinarias para que se discutiera del 20 al 27 de diciembre. El problema es que el pasado viernes 20 de diciembre, cuando se citó a los cabildantes para instalar las sesiones, solo llegaron seis de los 19 que integran la corporación.

La negativa para discutir el empréstito tiene varios frentes. Uno de los principales es la incertidumbre política que genera el fallo de nulidad de la elección del alcalde Beltrán en primera instancia. Entre los otros también está el corto tiempo para sacar adelante el proyecto, pues solo tenían una semana pasa discutirlo en comisión y plenaria, así como se cuestionaron las fechas en que se terminaría dando la discusión, es decir, entre Navidad y Año Nuevo.

Pero esto no es lo único, dentro del cabildo hay inconformismo con el mismo proyecto. Mientras que algunos han argumentado que sería una deuda alta para la ciudad, para otros no hay claridad en cómo se ejecutarán los recursos en las tres obras mencionadas, por esto la falta de quorum, que terminó archivando el proyecto.

En respuesta, el alcalde Beltrán indicó que “los intereses políticos no pueden estar por encima de las decisiones de ciudad”, ya que, asegura, la ciudadanía votó por su proyecto de gobierno que incluía las obras que pretenden financiar con el empréstito.

“Yo quiero invitar al Concejo a que no se detengan, no podemos detener el desarrollo de la ciudad por un interés o por una puja política, porque el Alcalde se va o no se va, por encima del alcalde está la ciudad y esos intereses deben estar primero”, añadió el mandatario.

Al respecto, la concejal Daniela Torres (Alianza Verde) indicó a Vanguardia que como el mandatario, ella y sus compañeros también piensan en el desarrollo de la ciudad, pero “necesitamos tecnicismo, que se hagan las cosas bien, sin afanes. Necesitamos que el principio de la planeación sea lo que nos brinde la seguridad técnica y jurídica de este endeudamiento”.