El rezago que evidencia el naufragio de embarcación en Timbiquí

En la embarcación iban cerca de 40 personas. Hay desaparecidos. Foto: Captura de pantalla

Un grave accidente se registró este fin de semana en Timbiquí, Cauca. A 10 minutos de llegar al puerto, en el casco urbano del municipio, una embarcación con alrededor de 40 pasajeros naufragó al llegar a la bocana del río Naya, dejando cuatro personas muertas, entre las que había un bebé recién nacido y una niña de siete años.

Ante lo ocurrido, varias embarcaciones que transitaban por la zona ayudaron a rescatar a los náufragos, mientras que el alcalde Kilian Cuero Ruiz señaló a diferentes medios que, por la cercanía, junto con personas del...