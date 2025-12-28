El rezago que evidencia el naufragio de embarcación en Timbiquí

En la embarcación iban cerca de 40 personas. Hay desaparecidos.
Un grave accidente se registró este fin de semana en Timbiquí, Cauca. A 10 minutos de llegar al puerto, en el casco urbano del municipio, una embarcación con alrededor de 40 pasajeros naufragó al llegar a la bocana del río Naya, dejando cuatro personas muertas, entre las que había un bebé recién nacido y una niña de siete años.
Ante lo ocurrido, varias embarcaciones que transitaban por la zona ayudaron a rescatar a los náufragos, mientras que el alcalde Kilian Cuero Ruiz señaló a diferentes medios que, por la cercanía, junto con personas del...
