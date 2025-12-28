Logo El Espectador
El rezago que evidencia el naufragio de embarcación en Timbiquí

Una embarcación, con cerca de 40 pasajeros, se hundió cerca de la bocana del río Naya, dejando cuatro muertos. Aunque son varios los municipios sobre el Pacífico a los que solo se puede llegar por el mar, prevalece la informalidad en el transporte y la inseguridad.

Mónica Rivera Rueda
29 de diciembre de 2025 - 12:35 a. m.
En la embarcación iban cerca de 40 personas. Hay desaparecidos.
Foto: Captura de pantalla

Un grave accidente se registró este fin de semana en Timbiquí, Cauca. A 10 minutos de llegar al puerto, en el casco urbano del municipio, una embarcación con alrededor de 40 pasajeros naufragó al llegar a la bocana del río Naya, dejando cuatro personas muertas, entre las que había un bebé recién nacido y una niña de siete años.

Ante lo ocurrido, varias embarcaciones que transitaban por la zona ayudaron a rescatar a los náufragos, mientras que el alcalde Kilian Cuero Ruiz señaló a diferentes medios que, por la cercanía, junto con personas del...

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

