Embargaron las cuentas de Nequi de deudores de multas de tránsito en Santa Marta

Nequi Foto: Cortesía Nequi

Un hecho particular se presentó en los últimos días de 2023 en Santa Marta. Varios de los usuarios de la plataforma Nequi vieron que sus cuentas fueron bloqueadas. La razón: la Secretaría de Movilidad de la capital del Magdalena pidió embargar a quienes presentan deudas de tránsito en la ciudad.

Lea: Las 50 ciudades más peligrosas del mundo: ¿en qué puesto aparece Cali?

A través de redes sociales se han conocido testimonios de personas que mostraron su inconformismo, debido a la fecha que se escogió para poner las medidas cautelares. “El tránsito de Santa Marta está realizando embargo a todas las cuentas Nequi de los infractores que tienen pendientes en pagar fotomultas y multas”, indicó el 29 de diciembre Alberto Rivadeneira, en X, a quien la aplicación no le permitía sacar dinero.

Algo similar señaló Enrique Quintero Rocha, un reconocido entrenador físico de la ciudad, quien dijo a Blu Radio que no puede hacer ningún movimiento dentro de la aplicación. “Me comuniqué con la entidad bancaria y vaya sorpresa me llevo, me dicen que no puedo utilizar mi cuenta porque he sido embargado”.

Le puede interesar: Por falta de agua, declararon la calamidad pública en Barichara

En esencia, según indicó Nequi a los afectados, no es que el dinero se haya perdido, sino que deben pagar el comparendo de tránsito, fotomulta o cualquier otra deuda que tengan de tránsito o llegar a un acuerdo con la Secretaría de Movilidad para que se levante la medida cautelar.

“Está bien que cobren el dinero por la infracción cometida, pero en ningún momento notificaron de lo que iban a hacer y peor aún no permiten ningún acuerdo de pago, sino que debías sí o sí pagar la totalidad de la deuda”, añadió Quintero.

Este medio consultó a la alcaldía de Santa Marta sobre el tema e indicaron que esta primera semana se han encontrado revisando las condiciones en las que reciben la Secretaría, así como temas como el aumento de la tarifa de transporte que quedó establecida por decreto a finales del año pasado; mientras que con respecto a los cobros y los embargos, que están a cargo del nuevo Sistema de Información Electrónico para el Tránsito y el Transporte (SIETT), indican que tendrán que revisar caso por caso.