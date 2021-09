En Arauca comunidad denuncia que un hombre fue asesinado por el Ejército

Este 22 de septiembre, familiares y vecinos de Marco Tulio Chanagá Herrera, manifestaron que el hombre de 87 años fue asesinado por uniformados del Ejército en la vereda Nuevo Oriente, en Tame, Arauca. Según relatan, el hecho ocurrió el lunes 20 de septiembre en la vivienda de Chanagá.

El medio ‘Trochando Sin Fronteras’ fue hasta el lugar y habló con personas allegadas al hombre quienes manifestaron que escucharon disparos hacia las 4:00 a.m., de ese día. “Sonó una ráfaga cuando yo iba saliendo para el pueblo y me pararon en la salía. Estaba una camioneta y el Ejército, me pararon, me requisaron y me dejaron salir. Me enteré a las 10:00 a.m., cuando un obrero vino y se dio cuenta que él no estaba, la puerta estaba abierta, él entró y vio la sangre”, contó Giovanny Lucero, uno de los vecinos de Marco Tulio.

Según el relato de la hija del fallecido, Rosmira Chanagá Flores, fueron al Ejército y allí les dijeron que en la casa del hombre se realizaría un allanamiento, en ese momento, el hombre sacó una escopeta que tenía de un solo tiro, y lo accionó contra un militar, fue ahí cuando el soldado le disparó. “No entiendo por qué un allanamiento a un abuelo de 87 años. No me parece que hubiese sido así porque hay muchos tiros en la casa, parece que hubiese sido una ráfaga”.

El medio local confirmó que en el lugar hay tropas del Ejército Nacional adscritas a la Fuerza de Tarea Quirón, y que los hechos ocurrieron a solo dos kilómetros del cantón militar. “Hemos sido respetuosos de las fuerzas militares. No sé por qué le hicieron esto si todos lo conocían, ya sabía cómo era”.}

Las personas que lo conocían cuentan que ‘Don Marcos’ era cultivador de la zona y vivía solo en la Vereda Nueva Oriente. Además, manifiestan que mantenía una buena relación con los militares de la zona. “Él les ofrecía agua, hablaban con él dentro de la casa, él les decía lo que pensaba. Ellos sabían que vivía solo”, agregó Giovanny Lucero.

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, ASONALCA, denunció los hechos y manifestaron que “este suceso se da en el marco de la implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral o Zonas Futuro, como estrategia militar del gobierno nacional para el control y consolidación de los territorios”.