En B/manga y Cali: van 20 capturas de presuntos integrantes de la Primera Línea

En operativos desarrollados en las últimas horas en Bucaramanga y Cali, las autoridades capturaron a 20 presuntos miembros de la denominada Primera Línea (PL).

En un primer balance, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, señaló desde su cuenta de Twitter que “en las últimas 36 horas han sido capturados en flagrancia y por orden judicial 18 presuntos integrantes de las denominadas ‘Líneas’ en Bucaramanga y Cali, gracias al trabajo investigativo articulado entre la Policía y la Fiscalía”,

Según el oficial, los capturados fueron puestos a disposición de la justicia por delitos como ataque a servidor público, daño en bien ajeno y porte de estupefacientes. Los operativos se adelantan en otros lugares del país donde se focalizan los procesos de investigación.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a 11 presuntos miembros de la Primera Línea, que estarían involucrados en acciones violentas durante las jornadas de protesta social del paro nacional del año pasado.

Entre los capturados hay 10 hombres y una mujer a quienes se les restringió su libertad como resultado de operativos realizados el martes 14 de junio en la Mesa de Los Santos, Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga.

En declaraciones a Vanguardia Liberal, el abogado Jorge Flórez advirtió que a algunos de los jóvenes “los quieren acusar de ser miembros de organizaciones delictivas” y admitió que varios de ellos fueron detenidos preventivamente durante las movilizaciones sociales del paro, pero fueron dejados en libertad por falta de pruebas contundentes.

La Fiscalía los llamará a juicio por daño en bienes públicos y de participar en los disturbios originados en la Universidad Industrial de Santander, UIS.

En Cali, durante un operativo conjunto entra la Fiscalía y la Dijín de la Policía de la capital vallecaucana, fueron capturados nueve miembros que estarían involucrados con la PL.

En Bogotá

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación logró que un juez del circuito con función de conocimiento transitorio de Bogotá revocara la medida domiciliaria que había sido impuesta a cinco personas señaladas de pertenecer a la autodenominada ‘Primera Línea’, y los enviara a centro carcelario.

La Fiscalía había imputado a estas personas los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, tortura, secuestro simple, amenazas, hurto simple, daño en bien ajeno, perturbación en transporte público y lesiones personales.

Las cinco personas fueron capturadas en octubre del 2021. En audiencia del 29 de octubre de 2021, el juez 28 de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad domiciliaria, pero la Fiscalía apeló la decisión y en una segunda instancia fue revocada y se ordenó que los imputados cumplieran la detención en centro carcelario.

Qué es la Primera Línea

Se puede decir que la Primera Línea (PL) no es una organización, sino un concepto. En el caso específico de Bogotá, en la mayoría de localidades en las que ha habido enfrentamientos con el Esmad se han conformado estos grupos, que se identifican por los escudos, sus caras tapadas y por portar gafas, cascos y guantes. En esencia, todos se guían bajo la misma base: salen a las calles a hacer resistencia y a defender a quienes se encuentran en medio de las confrontaciones. No obstante, han surgido en medio de procesos diferentes, por lo que sus acciones y peticiones pueden ser varias, y de allí que no se pueda hablar de un grupo en la ciudad.

La PL no la integran todas las personas que están presentes en los enfrentamientos con el Esmad, pero sí se pueden identificar fácilmente, porque son los que están haciéndoles frente a los uniformados, mientras que detrás puede haber una línea de contraataque, seguida de neutralizadores (encargados de disipar el efecto de los gases lacrimógenos), primeros auxilios, prensa y derechos humanos, según explicó uno de los líderes de este grupo en el Portal de las Américas, en medio de una audiencia pública. Un esquema similar al que utilizan las primeras líneas en otros puntos.

Su origen fueron las protestas en Hong Kong y Chile, donde se comenzaron a agrupar para contrarrestar la represión policial. En la ciudad comenzaron a aparecer en el marco del Paro Nacional en el 2019, como grupos pacíficos (sin provocar ni agredir) de universidades públicas, y ahora, más fortalecidas, en medio de manifestaciones en las que ya no predominan las movilizaciones sino las concentraciones y con bases en colectivos locales, como el barrismo local, la educación popular o los grupos ambientales y artísticos.