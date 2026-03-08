Publicidad

Informa la Federación Nacional de Departamentos

En Boyacá está la primera escuela de liderazgo empresarial juvenil

ProBoyacá, la alianza empresarial del departamento, avanza en el desarrollo de la segunda versión de su escuela “A Liderar SuPersona”. Una iniciativa con enfoque en desarrollo territorial que busca fortalecer las capacidades de los jóvenes de la región, en el liderazgo empresarial en aras del crecimiento y el progreso de Boyacá.

Redacción Colombia
08 de marzo de 2026 - 02:02 p. m.
La formación se da en grupos de 15 jóvenes que viven diferentes experiencias durante el proceso.
Foto: Gobernación de Boyacá
Boyacá, el departamento que representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, le apuesta a triplicar el tamaño de su economía en los próximos 25 años, y los jóvenes son los grandes protagonistas de ese poderoso sueño. Y por eso surge la Escuela de Liderazgo Juvenil “A Liderar SuPersona”, un semillero de formación con enfoque empresarial que nació en 2025, que ya culminó su primera cohorte y se encuentra en marcha la convocatoria para su segunda versión 2026.

“A Liderar SuPersona” tiene como objetivo transformar el futuro del departamento de Boyacá desde la formación humana en valores y habilidades. “El propósito es formar una nueva generación de líderes capaces de transformar sus territorios desde la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico”, indicaron desde ProBoyacá, una alianza empresarial de la cual hacen parte cerca de 60 empresas de la región.

La iniciativa funciona por medio de una convocatoria pública a la cual se postulan cientos de jóvenes de las 13 provincias de Boyacá y de sus dos distritos especiales. La selección se hace teniendo en cuenta la capacidad de los jóvenes de identificar problemas en su región y aportar soluciones realistas, equidad de género y la representación territorial para el fortalecimiento del liderazgo con visión empresarial y compromiso social. Además, reafirma el poder de las alianzas entre el sector público y privado para construir desarrollo regional.

Durante el proceso de formación, los jóvenes que hacen parte del proyecto participan en actividades intensivas como bootcamps de innovación y desarrollo, visitas a las empresas del departamento, encuentros con líderes empresariales y referentes regionales y espacios prácticos. Allí reciben acompañamiento para el diseño de hojas de ruta en proyectos de transformación social, ambiental y productiva. De ese modo, el sector empresarial boyacense ratifica su compromiso con el desarrollo económico y la generación de oportunidades, en particular para los jóvenes, siendo ellos quienes lideren la construcción de un mejor departamento y un mejor país, bien sea desde el sector empresarial, público o social.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.

Por Redacción Colombia

