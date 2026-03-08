En Boyacá está la primera escuela de liderazgo empresarial juvenil

La formación se da en grupos de 15 jóvenes que viven diferentes experiencias durante el proceso. Foto: Gobernación de Boyacá

Boyacá, el departamento que representa el 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, le apuesta a triplicar el tamaño de su economía en los próximos 25 años, y los jóvenes son los grandes protagonistas de ese poderoso sueño. Y por eso surge la Escuela de Liderazgo Juvenil “A Liderar SuPersona”, un semillero de formación con enfoque empresarial que nació en 2025, que ya culminó su primera cohorte y se encuentra en marcha la convocatoria para su segunda versión 2026.

“A Liderar SuPersona” tiene como objetivo transformar el futuro del departamento de Boyacá desde la formación humana en valores y habilidades. “El propósito es formar una nueva generación de líderes capaces de transformar sus territorios desde la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico”, indicaron desde ProBoyacá, una alianza empresarial de la cual hacen parte cerca de 60 empresas de la región.

La iniciativa funciona por medio de una convocatoria pública a la cual se postulan cientos de jóvenes de las 13 provincias de Boyacá y de sus dos distritos especiales. La selección se hace teniendo en cuenta la capacidad de los jóvenes de identificar problemas en su región y aportar soluciones realistas, equidad de género y la representación territorial para el fortalecimiento del liderazgo con visión empresarial y compromiso social. Además, reafirma el poder de las alianzas entre el sector público y privado para construir desarrollo regional.

Durante el proceso de formación, los jóvenes que hacen parte del proyecto participan en actividades intensivas como bootcamps de innovación y desarrollo, visitas a las empresas del departamento, encuentros con líderes empresariales y referentes regionales y espacios prácticos. Allí reciben acompañamiento para el diseño de hojas de ruta en proyectos de transformación social, ambiental y productiva. De ese modo, el sector empresarial boyacense ratifica su compromiso con el desarrollo económico y la generación de oportunidades, en particular para los jóvenes, siendo ellos quienes lideren la construcción de un mejor departamento y un mejor país, bien sea desde el sector empresarial, público o social.

