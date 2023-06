En Chocó hay niñas apostándole a la robótica

Las siete niñas, entre ellas una perteneciente a una comunidad indígena, se preparan para un torneo de robótica en Medellín. Foto: Nuevo Amanecer ESAL

Cuando Maxdy habla de lo que la motiva a estudiar robótica, piensa en tres cosas: en aprender de ciencia de grandes personas para volverse como ellas, en compartir con sus amigas y en poder brindar nuevas oportunidades a su comunidad. Ella es una de las siete niñas que integran el Robótica Femenina Girls Powered Chocó, una iniciativa de la Fundación Nuevo Amanecer ESAL, con la que esperan llegar en febrero a Medellín a una importante competición de robótica.

“Nos ha ido bien, las niñas están desarrollando sus habilidades y empoderándose mucho”, dice Haidy Sánchez Mattson, psicóloga directora de la fundación, quien se enorgullece de lo que ha logrado con el proyecto. Son niñas de tres colegios de Quibdó, entre ellas una indígena, a quienes apoya en su formación y preparación, que comenzó de lleno en febrero de la mano de dos profesoras, Gabriela Areiza Lozano y Enith María Mena.

Para Mena, esto no es solo una opción de capacitar a las niñas en una disciplina. “me ofrece la oportunidad de empoderarlas, fomentar su creatividad, innovación y pensamiento crítico, ayudarlas a desarrollar habilidades STEM y competencias socioemocionales como la resolución de problemas y el trabajo en equipo, las cuales van a tener un impacto positivo a largo plazo en sus vidas”.

Este es tan solo uno de los proyectos que Sánchez Mattson ha empeñado en sacar adelante en su región, el Chocó. Desde que hizo su maestría en psicología clínica y discapacidad comenzó a trabajar con personas del departamento. Luego, durante la pandemia, empezó a dar talleres de salud mental gratuitos y digitales a los que se llegaron a conectar hasta cien personas. “Considero que es importante abordar la psicología desde una perspectiva transversal donde además el área social y comunitario se incluya”, asegura la psicóloga.

Quería hacer más, pero tenía una dificultad: desde hace más de 10 años vive en Suecia, por lo que una de sus barreras era la distancia, no solo por las siete horas de diferencia horaria, sino además por las dificultades de conexión web en Chocó, pero pronto consiguió un equipo de voluntarios, que son sus manos en Colombia.

“Afortunadamente, cuento con la coordinadora ejecutiva de la fundación, Gabriela Areiza Lozano, una gran profesional, con un corazón enorme, y una capacidad de gestión incalculable, personal profesional, personas sin un estudio académico y dos jóvenes estudiantes de secundaria, que ellos mismos me buscaron y expresaron su intención en apoyar desde voluntariado, al igual que los profesionales”, dijo Sánchez Mattson.

Por ahora, se han enfocado en tres puntos: la alfabetización de la transformación digital, la robótica educativa, proyecto en el que participa Maxdy y en entregar nuevas tecnologías a escuelas rurales de Chocó. “La labor social en Colombia en algunos entes no es tan interesante, pues no deja ganancias. No existe en general en Colombia la costumbre del trabajo filantrópico, voluntario, y mucho menos en la región del Chocó donde es que yo enfoco mis actividades y programas. Y si los hay, pero muy pocos, se necesitan más personas que quieran hacer labor social. Todo prácticamente todo me lo cobran. Y el problema es que lastimosamente me ven como que tengo recursos por el solo hecho de vivir en Europa. Es más, algunas veces me toca omitir donde vivo, porque me cobran todo y más caro”.

Por ello, el apoyo del sector privado ha sido importante, como el de la Fundación Global Arte, Ciencia y Tecnología, que financia el programa de robótica con las siete niñas; y también por esto, al enfocarse en trabajar con niñas y mujeres jóvenes, ha tenido que ser selectiva y en el diálogo con rectores, docentes y líderes comunitarios ha descubierto las necesidades a las que puede atender con lo que tiene y es un equipo de voluntarios, que tiene metas similares a ella.

Fundación Nuevo Amanecer ESAL Que orgullosa de ver nuestras niñas empoderadas. Tan inteligentes, tan capaces 👏🏽👏🏽👏🏽 Capacitación en Transición energética #Ecopetrol @fundacion Nuevo amanecer ESAL Posted by Inäs Sanchez on Friday, June 9, 2023

“Soy una mujer convencida que hay que trabajar cada día por reducir las brechas de desigualdad y ampliar la participación de mujeres en áreas de ciencia, tecnología y más en regiones tan olvida como es el departamento del Chocó”, dice la profesora Gabriela Areiza.

En el camino de continuar apoyando la formación de las niñas, Sánchez Mattson señala que su sueño es seguir empoderando a más mujeres, “replicar el conocimiento, por eso es muy importante contar con más aliados, que nos apoyen a esta causa y nos ayuden a dar sostenibilidad al programa”.