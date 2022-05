En fotos: La Mojana, con el agua al cuello

“Si no se tapa Cara de Gato, cuando vengan los meses agresivos de lluvia, yo creería que sencillamente la región va a desaparecer. Si ya no tenemos animales, si ya las viviendas de las familias están en la carretera y deberíamos estar en verano, cuando venga la temporada de lluvias no va a quedar nada", dijo Darinel Regino, líder ganadero./ Camila Granados Arango.