En Norte de Santander transforman el departamento con infraestructura para el desarrollo

El Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación de Norte de Santander abarcará un área de 26.000 metros cuadrados. Foto: Gobernación de Norte de Santander

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una megaobra que se convertirá en punto de encuentro para los habitantes de Norte de Santander busca cambiarle la cara al departamento. La antigua Plaza de Toros de Cúcuta será ahora el nuevo Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación. La obra, cuyo costo está por alrededor de los COP 120.000 millones, avanza con celeridad y ya va en un 53%. Este espacio busca consolidarse como una obra estratégica para el desarrollo productivo, empresarial y cultural del nororiente de Colombia.

El Centro de Eventos, Exposiciones e Innovación de Norte de Santander abarcará un área de 26.000 metros cuadrados, en la que ya se está levantando una construcción moderna de tres pisos. Estará destinado al desarrollo de ferias, congresos, ruedas de negocio, encuentros académicos, eventos culturales e iniciativas de innovación con proyección nacional e internacional. Todas, actividades para potenciar el crecimiento del departamento, cuyo aporte al Producto Interno Bruto Nacional es del 1,6%, según cifras oficiales.

Lea también: Risaralda avanza con obras para mejorar la calidad de vida y potenciar el desarrollo social

En el primer piso de la construcción funcionarán un museo, la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana de Norte de Santander y las instalaciones del Canal TRO, el medio de comunicación público de la región, y un auditorio con capacidad para 1.400 personas. El segundo piso tendrá espacios de coworking, 15 oficinas de landing empresarial y áreas estratégicas como laboratorios de pensamiento e investigación en TIC, prototipado rápido y el Área 5.0, enfocada en fomentar el interés de niños, niñas y adolescentes por la tecnología.

En la última planta habrá espacios institucionales y estratégicos que, según lo pensado por la administración del gobernador William Villamizar, permitirán articular proyectos regionales y fortalecer el ecosistema de competitividad. “Hoy confirmamos que Norte de Santander se abre al mundo con obras que trascienden. Estos son proyectos que generarán empleo, modernización y oportunidades para todos”, dijo el mandatario regional sobre esta obra que abre al departamento a emprendedores, inversionistas, artistas y al mundo.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.