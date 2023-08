En video: comerciante se salvó de morir porque a ladrón le falló la pistola

El hecho se presentó el pasado 21 de julio en el barrio Torres de Castilla, en San Gil, y se conoció por grabaciones de una cámara de seguridad. Foto: Captura de video

Un video de una cámara de seguridad evidencia el momento en que un comerciante de San Gil se salvó de morir, luego de que al ladrón que le apuntó a la cabeza mientras le exigía que le entregara el dinero que había sacado de un banco, le falló el arma.

El hecho ocurrió cuando la víctima estaba llegando a su casa en el barrio Torres de Castillo. Al parquear el vehículo, se acerca el sujeto que lleva un casco de motocicleta. Según relata el comerciante, al subir los vidrios del carro, llegó el delincuente, quien le dijo: “entrégueme la plata”.

El ladrón le apuntó a la cabeza y, en el momento en que la víctima contestó que no tenía plata, accionó la pistola que en ese justo momento se le trabó. “El delincuente vuelve y carga la pistola, nuevamente me grita que le entregue el bolso. Yo logro reaccionar y acelero el carro y me voy del lugar”, narró el comerciante.

¡Qué peligro! A temido ladrón se le bloqueó la pistola cuando iba a robar una suma de dinero que un ciudadano acababa de retirar en San Gil. En el video se observa el momento que el delincuente le apunta y se le traba el arma. Piden a @PoliciaStander investigar #MañanasBlu pic.twitter.com/B85Zs9kqlQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 1, 2023

De acuerdo con la víctima, el intento de fleteo se presentó casi una hora después de que cambió un cheque que le entregó uno de sus clientes, por lo que cree que el delincuente lo venía siguiendo desde que salió del banco.

El video fue grabado el pasado 21 de julio, por lo que la víctima señala que ya puso la denuncia ante la Fiscalía y la Policía, al considerar que el ladrón es un potencial asesino. Ante lo ocurrido, las autoridades regionales señalan que ya iniciaron las correspondientes investigaciones.