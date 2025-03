Encontraron en una fosa común en Neiva a joven que desapareció hace más de un año

Ana María Caballero era oriunda de Rovira, Tolima, vivía en Ecuador y tenía una hija de nueve años. Foto: Archivo Particular

Para este lunes 31 de marzo se espera que las autoridades entreguen los restos de Ana María Caballero, la joven de 24 años que desapareció en septiembre de 2023, en Neiva, y cuyos restos fueron encontrados en una fosa común en la misma ciudad.

Aunque vivía en Ecuador, la mujer viajó en septiembre del 2023 a Neiva con el fin de vender un vehículo que había publicado a través del Marketplace. A dicha ciudad se dirigió con su novio, Ubardi Ávila Rivas, para de paso conocer a sus suegros.

Según ha contado Mariluz Varón, madre de Ana María, mantuvo comunicación constante con su hija hasta el 14 de septiembre. Dos días después, habrían tenido una corta y última conversación en la que la joven le pidió que rezara por ella.

“De ahí en adelante empecé a desesperarme mucho, a buscarla por la ruta que tomaron y nada. Fui al mes y tres días a poner la denuncia, porque no me dejaba la familia por temor de que llegara a pasar algo. Yo llamaba a la familia de ese muchacho y decían que él había dicho que estaban en una finca, que no me apurara que ellos iban a regresar”, señaló a El País de Cali Varón.

En abril del año pasado, Varón asegura que le realizaron las pruebas de ADN para verificar si el cuerpo de su hija sería uno de los que fueron hallados incinerados en una fosa común en la que se encontraron otros cinco cuerpos, entre los que también estaría el de su pareja Ubardi Ávila.

Lo que finalmente se corroboró la semana pasada que Medicina Legal le indicó a Varón que habían sido identificados los restos de Ana María. Ante esto, el abogado de la familia, Daniel Neira, ha reprochado la actuación de las autoridades con respecto a lo que pasó.

“Listo ya el cuerpo apareció y dónde están los victimarios, en este momento pueden estar asesinando otra mujer en el país, la mamá anuncia que fue a ella la que le tocó notificarle al fiscal que había aparecido su hija, que el dato le llegó por Medicina Legal, esto realmente es indignante”, señaló el abogado.

De igual forma, Varón pidió a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, atender directamente el caso, dado que la joven era oriunda del municipio de Rovira.