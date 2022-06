Encontraron muerto a Neyker Livingston, el niño que desapareció en Providencia

Neyker Livingston Pérez desapareció el pasado domingo 12 de junio, en la noche. Foto: Archivo particular

En la mañana de este jueves 16 de junio, las autoridades encontraron dentro de un tanque, cerca de la casa en la que residía, el cuerpo de Neyker Livingston, el niño de 10 años, que desapareció en extrañas circunstancias desde el pasado domingo en la noche de la casa de su abuela en la isla de Providencia.

El hecho causó conmoción entre los habitantes de la zona, debido a que en la mañana del pasado lunes 13 de junio, la abuela de Livingston no encontró al niño en su cama, todo estaba tal como lo había dejado la noche anterior y la ventana se encontraba abierta.

“Cuando la abuela se dio cuenta de que él no estaba, miró la puerta principal y estaba trancada por dentro. En la casa todo estaba en perfecto orden. Creemos que alguien se lo llevó por la ventana, y era alguien que mi sobrino conocía porque él no salía con nadie extraño, no se iba sin permiso. Además, no era capaz de salir por la noche por el temor a la oscuridad y tampoco era capaz de saltar una ventana de dos metros de altura”, dijo a El Colombiano Luz Marina Livingston, tía del niño.

Ante esto, tanto las autoridades como los habitantes de la isla iniciaron la búsqueda de Neyker en los lugares que transitaba, como en manglares y caños cercanos a la playa suroeste donde queda la vivienda. Así mismo, el alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari, ofreció una recompensa de $10 millones por información del menor.

Este pedido de auxilio desde #Providencia : Neyker Livingston, de 10 años, está desaparecido desde ayer. Hay mucha zozobra. #SosProvidencia pic.twitter.com/bAjsruuKUt — Tatiana Escárraga (@etatiana1) June 14, 2022

El hallazgo fue confirmado por la familia del niño a través de redes sociales, en donde señalaron que fue encontrado dentro del tanque cisterna de la casa en la que vivía, que ya habían revisado en días anteriores.

Tras conocerse la noticia, tanto el alcalde de la isla como el gobernador Everth Hawkin se desplazaron hacia la zona para atender de primera mano, lo que ocurrió con el menor de edad.