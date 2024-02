Encontraron sin vida a trabajador del Palacio de Justicia de Bucaramanga

El cuerpo Óscar Ignacio Torres fue encontrado en el sur del área metropolitana de Bucaramanga Foto: CTI

En zona boscosa de la tranversal Metropolitana de Bucaramanga, en una vía que conecta el sector de Real Minas con la Terminal de Transportes, las autoridades encontraron, con una bolsa en la cabeza, a Óscar Ignacio Torres, quien llevaba quince horas desaparecido.

“Se encuentra una persona de sexo masculino, vestía pantalón jean de color azul, camisa manga larga y zapatos de color negro. Al cual le observan una bolsa plástica en su cabeza y un lazo y unos cordones de zapato alrededor de su cuello, así mismo se encuentran pertenencias de la víctima como billetera, celular y casco”, indicaron las autoridades.

Torres, quien era estudiante de derecho y trabajaba en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, había sido reportado como desaparecido por su esposa, con quien se comunicó en la tarde del miércoles 14 de febrero, para indicarle que saldría del trabajo a hacer algunas diligencias.

De acuerdo con el reporte judicial, “horas después reportan por la red de apoyo de los taxistas, que la motocicleta de la víctima se encontraba abandonada a un costado de la vía que conduce de la terminal de transportes de Bucaramanga, hacia la plaza de mercado conocido como “el mercado campesino”. Motivo por el cual llega la patrulla del cuadrante y verifica en la zona boscosa, hallando a la víctima sin signos vitales. Le observan una bolsa plástica en su cabeza y un lazo y unos cordones de zapato alrededor de su cuello, así mismo se encuentran pertenencias de la víctima como billetera, celular, casco”

La Policía de Bucaramanga identificó una motocicleta AKT CR4 de placa VHT-48E, color blanco con negro. Al contactar a su familia confirmaron que era la moto de Óscar Ignacio Torres.

Todavía no se tienen detalles de cómo murió el trabajador. La Policía de Bucaramanga indicó que no movieron la bolsa para poder determinar si la causa de su muerte fue por asfixia. Hasta el momento, las primeras hipótesis indican que se trató de un homicidio, sin embargo, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos. Óscar Ignacio Torres no tenía antecedentes judiciales.