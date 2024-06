Enviaron a la cárcel a presunto feminicida de la docente Yuli Henao en Cimitarra

Además de asesinar a Yuli Henao, Carlos Martínez habría herido a los dos hijos de la mujer. Foto: Archivo particular

Un juez envió a la cárcel a Carlos Steven Martínez Barrera, el hombre de 29 años, que atacó con un cuchillo a su pareja, la docente Yuli Henao, y a sus dos hijos dentro de la casa en la que vivían en el barrio El Diamante de Cimitarra, en Santander.

En medio de la audiencia se conocieron más detalles de lo que ocurrió, como que, por ejemplo, el sujeto llegó a la vivienda e inició una discusión con Henao, porque no la quería dejar salir a comprar unos productos de aseo que necesitaba. En principio, el hombre se encierra en un cuarto con la mujer y luego coge un cuchillo e intenta herir a los hijos de ella.

Tal como se evidencia en videos de cámaras de seguridad y grabaciones de vecinos, posteriormente Martínez Barrera habría herido a la mujer en la entrada de su casa. “En el jardín de la casa la atacó a ella y aun cuando la vio desmayada siguió atacándola”, narró el fiscal en la audiencia.

Sumado a esto, el ente investigador indicó que en año y medio de relación, el maltrato fue la constante, y aunque no hubo denuncias, el círculo cercano de la pareja lo sabía. “Dice que estaba aburrida con él, era muy agresivo, la insultaba, era celoso y la golpeaba. Ella le había dicho a Carlos que se fuera de la casa y que no quería estar más con él, pero él no se iba. La víctima estaba planeando irse del pueblo para poderse separar de él y él le dijo que si no era para él no era para nadie. Aparecía con morados en el cuerpo, pero ella siempre inventaba una excusa, ella no volvió a ser sociable”, indicó el fiscal.

Por el asesinato, la Fiscalía le imputó a Martínez Barrera los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio, de los que el sujeto se declaró inocente. Pese a esto, el juez decidió enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso.

