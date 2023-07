“Era un hombre luchador”: novia de motociclista que murió en Bucaramanga

Daniel Ibáñez estaba estudiando inglés y tenía planeado viajar a Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

La muerte de Daniel Ibáñez fue el origen de una serie de disturbios que se registraron en la mañana del 5 de julio en Bucaramanga. De acuerdo con las autoridades, al restablecer el orden se registró la captura de 10 personas que participaron en los actos vandálicos, así como una serie de afectaciones sobre la autopista que une a la capital santandereana con Floridablanca.

La indignación de los motociclistas fue el origen de la muerte del joven de 22 años. Se tiene claro que Ibáñez cayó del vehículo, chocó directamente contra el pavimento y murió inmediatamente. Lo que está en duda es la causa, pues mientras las autoridades insisten en que fue un accidente, personas en el lugar aseguraron que un agente de tránsito le lanzó un cono al joven cuando intentó huir de un retén sobre la vía exclusiva del Metrolínea, lo que lo desestabilizó y produjo su caída.

Ante esto, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, pidió a las autoridades investigar lo más rápido posible los hechos que estuvieron detrás de la muerte del joven. A la par, anunció que se reunirá el próximo 14 de julio con gremios de motociclistas en la ciudad e “iniciamos investigación disciplinaria al agente de tránsito involucrado en los hechos lamentables de ayer que nos dejan un joven fallecido en la vía Floridablanca - Bucaramanga. Ya ha rendido declaraciones ante la Fiscalía. Solicité avanzar de manera urgente en la investigación para esclarecer los hechos”.

¿Quién era Daniel Felipe Ibáñez?

Lo primero que se conoció del joven es que tenía 22 años y estudio varios semestres del técnico en Topografia en la sede del SENA de Floridablanca, en donde vivía con sus tres hermanos menores y su tía. Además, por imágenes en redes sociales se reconoció el gusto de Ibáñez por las motocicletas y por la vida fitness, así como tenía planeado viajar muy pronto a Estados Unidos, donde se encuentra su mamá biológica.

Allegados a Ibáñez señalaron a este medio que el joven tuvo que retirarse del técnico que hacía en el SENA, para estudiar inglés y seguir su sueño de viajar a Estados Unidos para reencontrarse con su mamá biológica. En Floridablanca, vivía con sus hermanos y su tía, quien era su madre de crianza. “Es colombiano y no era mototaxista como se dijo en un principio. Además, él tenía sus papeles en regla”.

Tenía varios proyectos y entre sus prioridades estaba sacar adelante a sus hermanos y su familia. Quienes lo conocían lo definen como inteligente, trabajador, humilde y una persona con muchos sueños, entre ellos, el de reencontrarse con su mamá biológica, quien no podrá viajar al país para las exequias.

Sobre el accidente, la familia indica que ocurrió luego de que Daniel Felipe salió de su casa hacia la joyería en la que trabajaba, por lo que al momento en que se enteraron, tanto la tía como la novia llegaron rápidamente a donde ocurrió el accidente. En videos difundidos en redes sociales se evidencia el dolor de las mujeres, que se encuentran junto al joven y a los disturbios por los que las autoridades solo pudieron entrar más de dos horas después a recoger el cuerpo.

Lesly, la novia del joven desde hace cinco años, señala que Daniel Felipe era una persona luchadora. “Siempre estuvo para su familia sin importar nada. Queríamos salir adelante juntos, hacer una familia. Teníamos muchos sueños, queríamos viajar, estar siempre de la mano, por eso sé que Daniel se despidió de mi. A la hora de la muerte, yo soñé con él. Me desperté, le escribí y no me contestó. Tenía un mal presentimiento, aun no lo puedo creer”.

La familia considera que hubo un mal procedimiento. Además de las dos horas en que las autoridades tardaron en recoger el cuerpo, consideran que no se siguió el protocolo. Sumado a esto, recogen pruebas para dar con la verdad de lo que ocurrió con el cono y el agente de Policía.

A la espera de respuestas de las autoridades, se esperan acciones de la alcaldía que insiste a los conductores no invadir el carril exclusivo del Metrolínea, así como se instalará una mesa con motociclistas para determinar soluciones a sus inconformismos en la ciudad.