“Escena del crimen fue manipulada”: abogado del caso de bebé muerta en Valledupar

El abogado Andrés Galeano forma parte del equipo que representa en el proceso a la madre de la bebé fallecida. Foto: Cortesía

Inició el año con un caso mediático en redes y medios de comunicación. En el primer día del 2023 se conoció la noticia sobre la muerte de una bebé en un motel de Valledupar. Horas después se difundieron un par de videos, entre ellos, uno en el que estaban sus padres, María Camila Mengual (19 años) y Humberto Manuel Olivella (23).

En las imágenes se ve a la pareja arrodillada en el piso y apoyando sus brazos en la cama. La primera versión que se repitió en los medios fue que ambos estaban alcoholizados y posiblemente habían ingerido sustancias psicoactivas. Se dijo que la causa de la muerte de la bebé fue por el monóxido de carbono del carro en el que la menor de edad fue dejada por sus padres en el estacionamiento del motel. Sin embargo, la Fiscalía no ha dado declaraciones sobre este hecho.

El giro de la historia vino cuando la prensa local dijo que no se trataba de una noche de reconciliación con la madre de la niña, como se había rumorado en principio, y porque María Camila Mengual comentó, en su declaración a la Fiscalía, que fue obligada por su expareja a subirse al carro para llevarla al motel.

Esa declaración fue confirmada por el equipo de abogados que asumió la defensa de María Camila en el proceso penal, conformado por la penalista Loraine Trespalacios y el abogado investigador del caso Andrés Galeano.

En entrevista con El Espectador Galeano ahonda en los detalles sobre la hipótesis planteada por ellos en este escabroso caso. Asegura que su clienta fue víctima de violación por parte de Humberto Manuel Ovilla.

Desde la hipótesis que ustedes plantean, ¿cómo se dio el encuentro entre María Camila y Humberto Olivella?

Manuel usó como excusa que él quería ver su hija y que no iba a molestar más a María Camila. También hay una amenaza de él hacia ella con una pistola. A ella no le queda otra que montarse al vehículo con su hija hacia donde él lo dijera. Hicieron un recorrido extenso en Valledupar que comprende la carrera novena, el río Hurtado y la carrera cuarta. Luego llegan al motel donde él la obliga a bajarse del vehículo y dejar a la niña ahí (en el carro), ya que se había dormido. Le dejan el aire acondicionado y entran por obligación de este muchacho a la habitación donde se da el acto de violación. María Camila tiene unas tomas medicolegales de abuso, la Fiscalía ya la dio a conocer en el proceso y ya estamos esperando la captura.

¿Qué fue específicamente lo que se encontró en las pruebas de medicina legal?

Yo te puedo hablar ahora de presunción de prueba, pero las pruebas reales las va a dar a conocer el fiscal en el proceso cuando capturen a Manuel.

El giro que ha tomado la historia a simple vista puede parecer conveniente para ustedes, ¿con qué elementos llegan a esta hipótesis?

Nosotros tenemos entrevistas realizadas a varias personas que han sido conocedoras de fondo de la relación que tenía Manuel (Olivella) con María Camila. Personas que nos dicen que era una relación tóxica, inestable, sin pies ni cabeza, pero que María Camila luchaba tratando de creer que Manuel iba a cambiar el trato con ella, esperando que él la amara como ella a él, pero nunca se dio así. Lo que podemos presumir de él es que es un muchacho violento, agresivo, que ejercía control psicológico sobre ella. Ella era una niña de 19 años que siempre fue sumisa. Tenemos entrevistas que corroboran eso, el testimonio documental de ella y estamos esperando que la orden de captura contra Manuel por parte de la Fiscalía se haga efectiva. Incluso podría salir una orden de captura contra de María Camila, pero se filtró que solo hay orden de captura contra Manuel, es lo que reafirma nuestra teoría.

Además de las declaraciones y los testimonios, ¿hay evidencia más concreta que reafirme su teoría?

Hay elementos probatorios en cuanto a capturas de pantalla y audios, que son importantes y también debe tener la Fiscalía. Nosotros tenemos unos, ellos otros. El celular de María Camila se perdió, que ojalá también lo tenga la Fiscalía, pero al ser un objeto personal ya se lo hubiesen manifestado. Entonces también creemos que hay una manipulación de la escena donde ocurrió el fallecimiento de la niña, porque el celular tiene el contenido que demuestra el trato de Manuel hacia ella, pero nosotros tenemos algunos otros audios que podrían revelar información importante de 31 de diciembre (la noche anterior al fallecimiento de la niña), que prueban que ellos ya no eran pareja. Esos audios aún no los podemos hacer públicos.

¿Y qué es en sí lo que se evidencia en esos audios?

Que María Camila y Manuel no eran pareja, porque se dice que ellos estaban de reconcilio. También que ese encuentro no fue planeado por María Camila, pero no te puedo revelar el contenido de esos audios.

¿Y esos audios pueden reforzar lo que se ha dicho en esos medios, que María Camila fue amenazada por Manuel con arma de fuego para que subiera al su carro?

Esos audios no. Podrían reforzar la teoría de que no eran pareja y por ende no hubo una planificación entre ellos. Esos audios nos van a revelar que él le discute a ella por ver a su hijo y otras discusiones, pero no una conversación de pareja.

Ya cuando ellos están en el motel, ¿de quién fue la idea de dejar a la bebé dentro del carro encendido?

Fue de Manuel. Él no quería que entraran con ellos a la habitación. Ella no quería soltar a la bebé porque decía que si la soltaba la mataba. Ella dice que esas fueron las amenazas de él mientras iban en el carro por el recorrido previo que hicieron en Valledupar. Cuando llegan al motel él le dice que deje a la niña ahí, con el aire prendido, los vidrios cerrados y luego entran a la habitación que tiene parqueo de vehículo y está separado por una puerta.

Se hizo público un testimonio de un trabajador del motel, ¿ustedes lograron hablar con alguien que estuviera allí esa noche?

Ese testimonio es importante. Nosotros no lo tenemos, hace parte del acervo probatorio de la Fiscalía, ellos son los que tienen la mayor cantidad de pruebas y mayor veracidad. Estamos a la espera de eso. No es fácil que esas personas nos den declaraciones porque está en riesgo su trabajo, su integridad y su vida, pero la Fiscalía puede lograr eso como ente del Estado.

¿María Camila estaba la noche de los hechos bajo efecto de alguna sustancia psicoactiva?

No, ella no estaba bajo ninguna sustancia psicoactiva. Creemos en su buena fe y su testimonio, pero obviamente hay un dictamen de Medicina Legal que creemos que puede reforzar nuestra teoría y lo que dice María Camila.

¿Ni siquiera alcohol?

Su testimonio dice que pasó el fin de año viendo Netflix, en casa, muy pasiva y con su madre. Todo esto por la peligrosidad que representaba Manuel, que sí estaba consumiendo licor y de fiesta. Ella nos comenta que se da el feliz año con su mamá y con una vecina, come un poco de lo que le regala la vecina. Lo que pasó fue después que él la va a buscar a su casa más o menos a las cinco de la tarde.

¿Cómo han visto ustedes a María Camila luego de todo esto?

María Camila está sufriendo de depresión. Ella es una muchacha sociable cuando está con sus amigos, pero cuando está sola en la casa la mamá nos dice que la situación es compleja por la ansiedad y la depresión por las llamadas que recibe y todo lo que ve en redes sociales.