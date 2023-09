Esta es la programación de la Feria Bonita de Bucaramanga

El Mega Concierto se realizará el 9 de septiembre, en el Estadio Alfonso López. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

Este jueves 7 de septiembre comenzará en Bucaramanga la 74° edición de la Feria Bonita (2023) con la que se busca resaltar la cultura de la región, así como fortalecer la economía de diferentes sectores en la capital bumanguesa.

“En esta feria volverán los grandes eventos y será una oportunidad para fortalecer más nuestra economía. Hasta las tiendas locales ganarán”, dijo durante el lanzamiento del evento Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

Este año, se tienen previstos más de 40 eventos culturales, gastronómicos y deportivos, entre los que se destacan desfiles como el de los carros antiguos, así como la feria de Ganadería, artesanal y grandes eventos musicales como el Mega Concierto que este año contará con la participación de Carlos Vives, Zion y Lennox y Wilfrido Vargas, entre otros.

La Feria Artesanal se realizará del 7 al 17 septiembre, en el parque de Las Cigarras, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., así como del 14 al 24 septiembre, en el parque de Los Niños; mientras que el homenaje al maestro Spinosa se hará del 8 al 24 de septiembre en la sala de Exposición Jorge Mantilla Caballero de la Biblioteca Gabriel Turbay.

Por su parte, el Pola Fest se realizará de 8 al 10 septiembre, en el parque de los Sueños, entre las 10:00 a.m. y 10:00 p.m., así como en el Neomundo, se reunirán los mejores tatuadores del oriente del país, en el Tattoo Festival, que irá del 8 al 10 septiembre, entre las 10:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Por su parte, la Feria Ganadera este año se hará en el Cenfer, entre el 8 al 17 septiembre, fechas en las que se realizarán conciertos, juegos infantiles, juzgamiento de ganado, así como se presentarán trovadores, que estarán entre las 10:00 a.m. y las 2:00 a.m. A la par, del 15 al 17 septiembre, en el Neomundo, se podrá disfrutar de Bucaramanga gastrofusión desde las 9:00 a.m. a las 8:00 p.m

Sumado a esto, en la ciudad se habilitó un circuito de rutas de turismo comunitario, que harán recorridos del 8 al 17 septiembre, desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., mientras que en Mejoras Públicas se realizará el evento gastronómico Sabores de Bucaramanga, entre el 9 y 10 de septiembre, que este año incluirá El Club del Asado, que es un evento que gira en torno a la carne.

Además, el Festival del criollo se hará en Centroabastos, el sábado 9 de septiembre de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y el domingo 10 de septiembre desde las 7:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., así como el evento Ciudad de los parches, con el que se realizarán diferentes eventos en los parques de la ciudad se hará del 13 al 15 de septiembre, entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m.

Por último, el Festival pinta la bonita, en el que reconocidos artistas intervendrán murales de la ciudad, se hará del 15 al 17 septiembre y del 20 al 22 septiembre. Sumado a esto, el Torneo de Badminton se jugará en el Coliseo Bicentenario, entre el 21 y el 24 de septiembre.

Esta es la programación por días:

Jueves 7 de septiembre

Matria, obra de teatro: Teatro Santander - Teatro Escuela Horario: 7:30 p.m

Viernes 8 de septiembre

Mangle Fest: : Evento que reúne artistas de música bullerengue y música afrocolombiana. Teatro Santander Horario: 7:30 p.m.

La oscuridad de la mancha, obra de teatro: Teatro Santander - Teatro Escuela Horario: 6:00 p.m.

Sábado 9 de septiembre

Caminata ecológica por los cerros orientales: Cerros Orientales Horario: 6:00 a.m. - 1:00 p.m.

Mega concierto: Se presentarán artistas como Carlos Vives, Zion y Lennox, Los Inquietos del Vallenato, Rey Ruiz, Alzate, Blessd y Wilfrido Vargas. Estadio Alfonso López Horario: 4:00 p.m. - 4:00 a.m.

Yordano solo y de cerca, obra de teatro: Teatro Santander Horario: 7:30 p.m.

Domingo 10 de septiembre

Recreovía: Carrera 27 Horario: 8:00 a.m. - 1:00 p.m

Desfile de motos de alto cilindraje: Carrera 27 Horario: 2:00 p.m. - 5:00 p.m

La casa, obra de teatro: Teatro Santander - Teatro Escuela Horario: 3:00 p.m.

Lunes 11 de septiembre

Voz Populi- Blu Radio: Teatro Santander Horario: 4:00 p.m.

Martes 12 de septiembre

Voz Populi- Blu Radio: Teatro Santander Horario: 4:00 p.m.

Jueves 14 de septiembre

Rueda de negocios: Parque Las Cigarras Horario: 8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Sábado 16 de septiembre

Ciudadelas Culturales: Tres tarimas ubicadas en la carrera 27 reunirán artistas de gran recorrido a nivel nacional. Carrera 27, entre calle 32 y 45. Horario: 10:00 a.m. - 1:00 a.m.

Maratón de meseros: Carrera 27 Horario: 9:00 a.m. - 12:00 m.

Caminata ecológica por los cerros: Cerros Orientales Horario: 6:00 a.m. - 1:00 p.m.

Concierto Newen Afrobeat: Teatro Santander Horario: 7:30 p.m.

Domingo 17 de septiembre

Un lugar misterioso: Teatro Santander Horario: 11:00 a.m.

Martes 19 de septiembre

Caballitos de acero: Recorrido en bicicleta para las familias. Carrera 27 Horario: 6:00 p.m. - 10:00 p.m.

Concierto Mocedades y Trío Los Panchos: Teatro Santander Horario: 7:30 p.m.

Miércoles 20 de septiembre

Rueda de negocios LGBTIQ+: Parque Santander Horario: 8:00 a.m. - 6:00 p.m

Viernes 22 de septiembre

Concierto sinfónico de Ana y Jaime: Teatro Santander Horario: 7:30 p.m.

Sábado 23 de septiembre

Desfile de la cultura: Carrera 27, desde el parque Los Niños hasta el parque Turbay. Horario: 2:00 p.m. - 8:00 p.m.

Caminata ecológica por los cerros orientales: Cerros Orientales. Horario: 6:00 a.m. - 1:00 p.m.

Reflejos de Macondo, obra de teatro: Teatro Santander. Horario: 3:00 p.m.

Domingo 24 de septiembre

Desfile de autos clásicos y antiguos: Cra 27, entre la UIS y la Av. González Valencia. Horario: 10:00 a.m. - 3:00 p.m.

Festival de las colonias, no se lo pierda paisano: Plazoleta del estadio Alfonso López. Horario: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Llegada del Clásico RCN: vuelta ciclística que viene de Pamplona y sigue su curso a Cundinamarca. Lugar por definir. Horario: 1:00 p.m.