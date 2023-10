Esta es la programación de la segunda Cumbre Mundial de Páramos en Bucaramanga

El páramo de Santurbán abastece de agua a 2 millones de habitantes en Santander y Norte de Santander y alimenta las cuencas del Magdalena y del Orinoco. Foto: Cortesía, Alejandro Calderón

Hasta el próximo 20 de octubre, en Bucaramanga, se realizará la Segunda Cumbre Mundial de Páramos, en la que más de 20 expertos participan en espacios de conversación y discusión sobre los mecanismos para proteger estos espacios de alta montaña y a sus comunidades.

“El acceso del agua en un territorio sostenible es la única forma en la que podemos cerrar la brecha de desigualdad; además de la política pública de cambio climático, esperamos dejar implementada para la próxima administración la política integral del agua, la cual es complementaria, con el fin de seguir avanzando en términos de cantidad, calidad y cobertura”, indicó el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

A partir de hoy y hasta el próximo 20 de octubre, en la ciudad de Bucaramanga se estará desarrollando la Segunda Cumbre Mundial de Páramos, un evento que hace parte de la Estrategia de Participación y Educación Ambiental de la Gobernanza del Agua de la Alcaldía de Bucaramanga, en alianza con El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y con la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Durante el primer día se generaron espacios de conversación y discusión en torno al diálogo y propuestas sobre el bienestar y la sostenibilidad de los territorios de la alta montaña, así como de los beneficios en servicios ecosistémicos para las ciudades, estableciendo compromisos para su preservación y uso sostenible.

Por su parte, el gerente el Acueducto de Bucaramanga, Alejandro Estrada Carmona, resaltó la importancia del páramo de Santurbán en el territorio, debido a la cantidad de agua que se obtiene de la zona y que beneficia a gran parte del departamento. “Más de 1,2 millones de personas se benefician gracias a este ecosistema que entre todos debemos proteger. Es aquí donde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga entra como actor guardián; en este punto de la historia hacemos grandes esfuerzos en conservación, gestión ambiental y social que han sido más que exitosos y evidentes”.

En la primera jornada se habló de la importancia de proteger el páramo de Santurbán y de la restauración de los páramos, sus amenazas y la diversidad de especies que se encuentran dentro de ellos.

En las jornadas de este jueves y viernes, se hacen en conjunto con la Universidad Industrial de Santander, en las que la protagonista es la agenda científica, así como se compartirán experiencias como la de “Aguaventura”, con la que se busca sensibilizar a los participantes sobre los ciclos del agua.

Jueves 19 de octubre

2:00 p.m. – 2:50 p.m.: Panel 2 (internacional): Avances y Retos Frente a los Acuerdos Ambientales Multilaterales y NDC. MSc. Eliana Álvarez Grueso, Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo Minambiente Colombia. Mtr. Meryll Arias, directora Área de Conservación Central Delegada Gobierno de Costa Rica, Dra. Coral Calvo Vargas, directora de Conservación de Ecosistemas y Especies Ministerio del Ambiente Delegada Gobierno de Perú; Ing. Henrry Mauricio Guzmán Rojas, especialista de la Dirección de Ambiente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE. Moderadora: Dra. Natalia Castro Niño, docente-investigadora de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia

2:50 p.m. – 3:10 p.m. Conferencia 6: Modelos y Estrategias de Gestión de Patrimonio Natural a nivel Provincial, Experiencia Ecuador. Henrry Mauricio Guzmán Rojas Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE.

3:10 p.m. – 4:00 p.m: Panel 3 (internacional): INICIATIVA ANDINA DE MONTAÑAS: Gobernanza multi-actor y multinivel en paisajes de montaña - IAM. Dr. Juan Felipe Pertuz Socarrás, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Colombia; Dra. Tatiana Boza Espinoza, asesora de Investigación en Ecosistemas de Montaña Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistema de Montaña – INAIGEM - Perú; Dr. Emilio Cobo, asesor Técnico Programa Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas de Montañas – Programa Montañas - Ecuador

4:00 p.m.– 4:20 p.m.: Conferencia 7: Protección del agua para garantizar la vida: estrategia de sostenibilidad ambiental en Bucaramanga. Juan Carlos Cárdenas Rey 4:00 p.m.– 4:20 p.m. Alcalde de Bucaramanga.

4:20 p.m. – 4:40 p.m. Conferencia 8: Soluciones basadas en la naturaleza y otros enfoques de la Cooperación Alemana GIZ en Colombia. Sebastian Sunderhaus, SolNatura GIZ Colombia.

4:40 p.m. – 5:30 p.m.: Panel 4 (nacional): Empresas y Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Dra. Adriana Toro, directora Ejecutiva Alianza Biocuenca; Ing. María Alexandra Ramírez, líder Gestión Ambiental Electrificadora de Santander ESSA; Dr. Andrés Salazar, gerente Inversión Ambiental BAVARIA; Mg. Mariana Sarmiento, CEO Terrasos – Bancos de Hábitat; Dr. David Palacios, exministro de Interior. Moderadora: Dra. Ángela María Amaya Arias, docente-investigadora de Derecho del medio ambiente de la Universidad Externado de Colombia

Viernes 20 de octubre

8:00 a.m.– 9:00 a.m. Panel 5 (Regional): Tejidos Territoriales en el Ordenamiento y la Gobernanza de los Páramos. MSc. Dalila Camelo Salamanca, Dirección de Ordenamiento Ambiental – SINA Minambiente; Dr. Juan Carlos Reyes Nova, director CDMB; Ing. Alexcevith Acosta, director CAS; Ing. Sergio Niño, profesional CORPONOR; Dr. Fabio Villamizar Durán, director Parques Nacionales Naturales Territorial Norandina; Mamo Hipólito Zalabata, autoridad Indígena Aruhaco Sierra Nevada de Santa Marta. Moderador: Dr. Juan David Ubajoa Osso Docente-investigador de Derecho del medio ambiente Universidad Externado de Colombia.

9:00 a.m. – 9:50 a.m. Panel 6 (internacional): Planificación y Gestión de los Páramos para una Acción Climática basada en la Naturaleza. PhD. France Gerard Senior Scientist Centre for Ecology & Hydrology United Kingdom; Ing. Tania Chanagá, gerente Clúster de Transición y Descarbonización Instituto Colombiano del Petróleo; ICP Dr. Carlos Arturo Rojas, secretario de Medio Ambiente Alcaldía de Manizales; Ing. Carlos Andrés Naranjo, director Provincia de Cartama; Dr. Elkin Briceño Lara, asesor Ambiental Alcaldía de Bucaramanga. Moderador: Dr. Alejandro González Director ICLEI Colombia

9:50 a.m.– 10:10 a.m. Conferencia 10: Agroecología y Alternativas en Páramos. Dr. Jorge Eduardo Londoño Director General del SENA. MSs. Libertad Ospina Maldonado Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Minambiente Ing. Nelson Enrique Lozano Coordinador del Grupo de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático Minagricultura Delegado Mincomercio.

10:10 a.m.– 11:00 a.m.: Panel 7 (Nacional): Transición y buenas prácticas productivas en páramos. Dr. Jorge Eduardo Londoño Director General del SENA Ing. Marcelo Manuel Jaramillo Calle Prefecto Provincial de Cañar CONGOPE - Ecuador Moderador: Dr. Luis Felipe Guzmán Jiménez Docente-investigador de Derecho del medio ambiente de la Universidad Externado de Colombia.

11:00 a.m. – 11:30 a.m: Conferencia 9: ¡Todos somos paramunos! Los páramos colombianos en el contexto internacional - andino. PhD. Robert Hofstede Profesor adjunto Universidad San Francisco de Quito Miembro fundador Corporación ECOPAR Ecuador.

11:30 a.m. – 12:30 a.m. Panel 8 (Regiones): Experiencias de Gestión en Páramos de Colombia y Ecuador. Lic. Gloria Inés Calderón Asociación de Mujeres Campesinas de El Cerrito Instituto Humboldt GEF Páramos Dr. Felipe Rubio Complejo de Páramos Iguaque Merchán Lic. Antolino Torres Director Centro Indígena de Educación Diversificada -CIED Dra. Sonia Adame Erazo Secretaría Técnica Red Agua, Biodiversidad y Clima AMC Ing. Marcelo Manuel Jaramillo Calle Prefecto Provincial de Cañar CONGOPE - Ecuador Moderador: Dr. Robert Hofstede Profesor adjunto Universidad San Francisco de Quito.

2:00 p.m. 2:20 p.m. Conferencia 11 “Responsabilidades compartidas para el Gestión del Turismo en Ecosistemas de Páramo dentro del Parque Nacional Chirripó, Costa Rica”. Dr. Gravin Villegas Director Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica.

2:20 p.m. – 3:10 p.m. Panel 9 (internacional) Turismo Sostenible, conservación y comunidades. Dra. Natalia Bayona Directora Ejecutiva Organización Mundial del Turismo OMT - Presentación Pregrabada Dr. Ricardo Cifuentes Cuadros Viceministerio de Turismo Colombia Dra. Jenny Alexandra Romero Directora Corpochingaza Dr. Omar Elizondo Consorcio Rural Comunitario Chirripó, Costa Rica Anthony García Sánchez Asociación Ambientalista Montaña Verde, Costa Rica Moderador: Dr. Elkin Briceño Lara Alcaldía de Bucaramanga.

3:10 p.m. – 4:00 p.m. Panel 10 (Nacional): Narrativas Ambientales. Cesar David Martínez Fotógrafo de Naturaleza y Patrimonios Banco de imágenes Fotombia Alejandro Calderón Cineasta Anima Fauna Studio Fredy Barbosa Fotógrafo Independiente Edwin Caicedo Periodista Medio Ambiente El Tiempo Oscar Bautista Líder Educación y Cultura Ambiental Alcaldía de Bucaramanga Moderadora: Ruth Gélvez Periodista Radio Nacional de Colombia RTVC.