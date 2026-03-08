Estabilizar las playas en el Atlántico es una de las claves para asegurar el turismo

La inversión de COP 71.205 millones por parte de la Gobernación del Atlántico para estabilizar las playas ya empezó a dar resultados. Foto: Gobernación del Atlántico

Santa Verónica es un corregimiento ubicado en jurisdicción del municipio de San Juan de Acosta, en Atlántico. Las arenas doradas de sus 2,1 kilómetros de playas son bañadas por las aguas del mar Caribe, que atraen cada año a cientos de turistas. Pero es la misma marea la que durante los últimos años redujo su línea costera, afectando al comercio local. Pero la inversión de COP 71.205 millones por parte de la Gobernación del Atlántico para estabilizar las playas ya empezó a dar resultados en ese punto clave del departamento.

La administración del gobernador Eduardo Verano de la Rosa avanza en el desarrollo de obras para contener el avance del mar que durante años le robó espacio a la playa y a los comerciantes locales para el desarrollo de sus actividades diarias, ligadas principalmente al turismo. La construcción de dos espolones, que son estructuras costeras pensadas para contener el avance de la marea, marcha. La obra de estabilización de playas está en un 45% de avance, según informes de la gobernación.

Estas estructuras ya han dejado que en algunos sectores de la franja de playa se amplíe y las personas puedan mantener espacio para sus negocios. La meta es ganar 80.000 metros cuadrados de superficie costera. De la inversión total, COP 66.547 millones son para la ejecución de la obra y COP 4.658 millones para la interventoría. El objetivo final es mejorar las condiciones de vida de pescadores artesanales, propietarios de casetas, restaurantes familiares y escuelas de deportes náuticos que dependen de la estabilidad del litoral.

El gobernador Verano de la Rosa destacó que la importancia de estas obras va más allá de su impacto ambiental; significa calidad de vida para los habitantes de la región. “Santa Verónica volverá a ser el orgullo turístico del Atlántico. Estas obras son mucho más que espolones: son esperanza, son desarrollo y son el renacer de una comunidad que ha vivido de cara al mar”, expresó el mandatario regional. También la comunidad lo sabe: cada metro de arena recuperado es, al mismo tiempo, infraestructura, empleo y futuro.

