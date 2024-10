Estas son las razones por las que puede anular un matrimonio en Colombia

Si usted se encuentra inconforme con el estado de su matrimonio o desea anularlo estás son las razones por las que puede hacerlo y el paso a paso. Foto: Pexels

Para poder solicitar la nulidad de un matrimonio es necesario que se cumpla alguna de las causales que exige la ley, es decir, dejarlo sin efectos. Cabe aclarar que anular un matrimonio es diferente a un divorcio, ya que al anularlo, es como si este nunca hubiera existido.

¿Cómo anular un matrimonio?

El primer paso para iniciar el proceso de nulidad de un matrimonio es enviar una solicitud a un tribunal eclesiástico explicando las razones por las que desea dar por terminado el matrimonio. Esta petición debe incluir detalles de los hechos por los que se desea anular el matrimonio, así como testigos y los datos de estos. Luego de presentar dicha petición, esta se evaluará en el tribunal para determinar si las causales son meritorias para anular el matrimonio.

El tribunal citará a la pareja para notificar la intención de ejercer la nulidad matrimonial y ver si todas las partes se encuentran de acuerdo con este proceso. En caso de que ambas partes se encuentren de acuerdo, se iniciará un breve proceso que no excede los 45 días en la que se evalúa si se puede proceder con la anulación.

Si las partes no están de acuerdo con las causales de la anulación, el cónyuge que esté en contra deberá presentar una contestación ante el tribunal explicando las razones por las que no está de acuerdo. Luego de esto, el tribunal evalúa la contestación y decretar cuáles son las pruebas pertinentes para saber si se declara o no la nulidad del matrimonio, esto en presencia de los testigos que hayan sido propuestos para el caso.

Cabe aclarar que no es necesario que sean varios los testigos para el seguimiento de la solicitud, con uno se puede llevar a cabo el proceso.

Razones por las que se puede anular un Matrimonio católico

Existen varias causales para poder exigir la nulidad matrimonial, como por ejemplo que una de las partes no haya podido dar su consentimiento a la hora de contraer matrimonio, esto se puede justificar en caso de no tener uso de razón, tener una inmadurez psicológica grave, que no permita entender la seriedad de un matrimonio o en general tomar decisiones serias de manera racional, y por último no estar en capacidad de asumir las diferentes responsabilidades matrimoniales por causas de naturaleza psiquiátrica.

También se puede desconocer las implicaciones y responsabilidades que vienen con casarse, tales como la fidelidad. Una de las causales más fáciles de comprobar es la nulidad del matrimonio por un error de digitación del número del documento.

Además, existe la posibilidad de anular el casamiento si este se contrajo a través de la manipulación o el dolo con el único fin de casarse. También se puede anular si una de las partes demuestra que el matrimonio inicio por amenazas o violencia.

¿Cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio?

En ciertas ocasiones los solicitantes tienen algún impedimento personal, como impedimentos de raíz de causas jurídicas: haber cometido algún delito justamente con la intención de contraer el matrimonio de manera forzosa o que los solicitantes tengan algún tipo de parentesco.

