Este es el hombre que buscan por doble feminicidio en el Meta: ofrecen recompensa

Lady Johana Giraldo y su hija de 17 años fueron reportadas como desaparecidas el 5 de abril en Puerto Gaitán, Meta. Sus cuerpos aparecieron una semana después. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Junior Alexander Niño Pérez, trabajador petrolero, es buscado por la Policía luego de confesar el asesinato de Lady Johana Giraldo Valencia y su hija de 17 años en Puerto Gaitán, Meta. El crimen ocurrió el 5 de abril.

Lea: Cobradiario detuvo un funeral para cobrar una deuda pendiente en Quibdó, Chocó

Lady Johana y su hija fueron reportadas como desaparecidas ese mismo día por sus familiares. El 12 de abril, la Policía halló el cuerpo de Lady Johana en un riachuelo en el kilómetro 20 de la vía hacia Rubiales. Tras ser interrogado, Junior Niño dijo sin dudar: “Yo las maté. Me debían plata, diez millones, y no me querían pagar”.

Luego condujo a los agentes hasta el sitio donde había enterrado a la menor de edad. Pese a la confesión, no fue capturado ya que no existía una orden judicial.

La abogada de Niño alegó que no podía ser retenido sin flagrancia y quedó en libertad. Dos días después, cuando ya se había expedido la orden de captura, la Policía fue a su residencia y no lo encontraron.

Le puede interesar: Aumentan las inundaciones en La Mojana: más de 4.000 familias damnificadas

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció una recompensa de $30.000.000 por información que permita su captura. “El confeso feminicida (…) se dio a la fuga en las últimas horas. Vacíos legales como que un criminal que confiesa no pueda ser detenido por no ser hallado en flagrancia, no pueden seguir ocurriendo”, escribió en su cuenta de X.

La Alcaldía de Puerto Gaitán se sumó al ofrecimiento y las autoridades piden colaboración. La Policía informó que los testimonios serán manejados bajo absoluta reserva.

Las líneas habilitadas para información son: 321 394 5422 y 320 297 4365. La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas mientras la ciudadanía exige justicia.