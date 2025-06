Este jueves habrá cierre en la vía La Línea entre Quindío y Tolima

Se harán trabajos de mantenimiento sobre la vía. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por segundo día consecutivo se cerrará la vía La Línea, entre Quindío y Tolima por cuenta de adecuaciones viales que comenzarán la 1:00 p.m. y finalizarán a las 6:00 p.m., lo que afectará la movilidad en ambos sentidos de la carretera.

Según informó el Instituto Nacional de Vías (Invías), las obras se realizarán en puntos estratégicos como el sector de Versalles, donde se encuentra el puente helicoidal en el que se dio el accidente del bus que llevaba estudiantes de la Universidad Von Humboldt de Armenia.

Ante las circunstancias, la Policía de Tránsito y Transporte pidió a los conductores tomar la vía alterna por Pereira -Manizales - Alto de Letras, así como a planear sus viajes con anticipación y a estar pendientes de los canales oficiales de las autoridades y la concesión vial para conocer el estado de la vía.

La Línea también estuvo cerrada durante la mañana del pasado miércoles 11 de junio por cuenta de la Vuelta Colombia Femenina que cruza por la región.

Por esta misma competencia, este jueves permanecen cerradas varias vías del centro de Armenia, incluyendo la plaza de Bolívar, que fue cercada desde las 6:00 a.m. Sumado a esto, la alcaldía indicó que entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m., se impedirá el paso por la calle 21- avenida Ancizar López - ordenador vial La Cejita- carrera 19 - glorieta Tres Esquinas- avenida El Edén- glorieta Malibú - vía La Tebaida.

Por esto, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta) recomendó usar las siguientes vías alternas: avenida Ancízar López, sentido sur-norte, carreras 16 y 19, avenida 14 de Octubre, glorieta Sinaí, glorieta Los Naranjos, avenida Congresistas y avenida Tigreros.