Estos son los 39 nominados en Afrocolombianos del Año 2025

Ganadores del premio Afrocolombianos del Año 2024. Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

Llegó la versión 16 del premio que otorgan El Espectador y la Fundación Color de Colombia, el momento del año para reconocer el tesón y el progreso de la población afrocolombiana y su aporte al desarrollo del país, cuyos representantes simbólicos producen orgullo nacional.

El primer Contralmirante negro, un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, una escritora, una modelo pionera, investigadores científicos, gerentes, músicos de talla internacional, jóvenes promisorios y deportistas de preseas mundiales se destacan entre los 39 nominados en 13 categorías.

Al lado de ellos, el máximo reconocimiento, el Vida y Obra, se entregará al secretario general de la Asamblea Constituyente de 1991, Jacobo Pérez Escobar, en su siglo de vida.

Pérez Escobar, oriundo del Magdalena, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, ministro de gobierno (E), gobernador, tratadista constitucional y biógrafo del primer ministro negro, Luis Antonio Robles.

Como parte del homenaje, 100 bachilleres pilos, con puntaje de 300 o más en Saber 11, de Cali, Buenaventura, Candelaria y Jamundí (Valle), y Puerto Tejada (Cauca) tendrán graduación simbólica, y recibirán la bendición de Jacobo Pérez Escobar desde la cumbre de sus 100 años lúcido.

Por segunda vez en 16 años, la ceremonia de reconocimiento se hará en Cali, la capital afrocolombiana de Colombia, el martes 09 de diciembre, en el Hotel InterContinental, con transmisión por redes sociales de El Espectador.

Afrocolombianos del Año es una acción afirmativa de inclusión simbólica que ayuda a contrarrestar estereotipos negativos asociados al color de la piel, rezago cultural del racismo en una parte de la sociedad, y a visibilizar más la integración de los afrocolombianos en la nación.

Por ser una acción afirmativa tiene carácter temporal, hasta cuando los otorgantes consideren que ha cumplido su objetivo y ya no sea necesaria.

Las trece categorías del premio son: Medios y Periodismo, Música y Artes, Educación, Justicia y Derecho, Sector Privado, Fuerza Pública, Sector Público, Academia, Ciencia y Tecnología, Sector Salud, Deportes, Joven y Sector Social.

En la ceremonia, personalidades entregarán galardones y placas a los nominados en representación de la sociedad colombiana.

Entre ellas: Esteban Piedrahita, rector de la Universidad ICESI; Claudia Calero Cifuentes, presidenta de Asocaña; Carlos José Murgas, vicepresidente del Grupo Empresarial Oleoflores; y José Miguel Maldonado, gerente de la Unidad de Negocio de Plátanos de Uniban.

Previamente, en desarrollo del compromiso con el progreso de la mayoría, se llevará a cabo el IV “Foro de precandidatos presidenciales ante la población afrocolombiana” (siguiendo serie de 2014, 2017 y 2021), con participación presencial de cinco precandidatos y con vídeo de otros cinco.

Los jurados

Los cinco jurados permanentes son: Fidel Cano, director de El Espectador; Cecilia María Vélez, exministra de Educación; Mabel Lara, actual secretaria de Desarrollo Económico de Cali; Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador; y Daniel Mera Villamizar, director ejecutivo de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

Este año los jurados invitados son tres líderes de cámaras empresariales: la exministra María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana; Ingrid Tatiana Chaves, directora ejecutiva de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio; y Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI.

El público vota

El público podrá votar con Me gusta o Me encanta por cada nominado favorito, del 16 al 30 de noviembre, en las páginas de Facebook de El Espectador y de Fundación Color de Colombia (https://web.facebook.com/share/p/17Z58MJAwN/), y en la cuenta de Instagram de @ColordeColombia. Los ganadores se conocerán en la ceremonia de premiación.

El público es el jurado número nueve. El nominado que reciba más “Me gusta” y “Me encanta” por categoría sumará dos votos frente a los ocho de los jurados individuales.

Por tercer año, habrá un tercer voto de parte del público, correspondiente a cerca de 500 estudiantes pilos de colegio y de universidad de Semilleros de Becarios U, un programa de la Fundación Color de Colombia, que está en más de 20 municipios de 12 departamentos.

Los nominados

24 hombres y 15 mujeres de 12 departamentos y Bogotá conforman esta cohorte de afrocolombianos que se destacan en trece campos de desarrollo del país.

Valle del Cauca (con 9), Chocó (7), Bolívar (6) y Cauca (4) concentran más de la mitad de los nominados. Les siguen Nariño (3), Atlántico (2), Antioquia (2), y con uno (1), Sucre, Córdoba, Cesar, Santander, San Andrés y Bogotá.

Los nominados surgen de postulaciones del público y del registro de destacados durante el año que llevan los otorgantes del premio, de acuerdo con 10 criterios de méritos basados en estándares de excelencia y logro valorados por el conjunto de la sociedad, que son de conocimiento público.

Para ser nominado no es requisito trabajar directamente con población afrocolombiana ni los otorgantes solicitan declaraciones de índole étnica o de diferencia cultural. Solamente aceptar la nominación como un gesto de identidad racial.

Los 39 nominados serán presentados en el streaming Revista Colombia Afro TV por el portal y redes de El Espectador, el martes 25 de noviembre, de 5:30 a 6:30 p. m.

Categoría Sector Público

Arnold Alexander Rincón López , director general de Codechocó: sobrevivió a un secuestro y consolidó resultados destacados en restauración ecológica, Sistema de Áreas Protegidas y gestión institucional. Chocoano.

Gersel Luis Pérez Altamiranda , representante a la Cámara: como presidente de la Comisión Legal Afro del Congreso lideró el Foro Internacional de Parlamentarios de África, Europa, América Latina y el Caribe. Atlanticense.

Roger Mina, gerente general de EMCALI: lidera con éxito la empresa pública más grande de la región hacia la recuperación, el reposicionamiento, la transformación y la transición energética. Vallecaucano.

Categoría Medios y Periodismo

Klarem Valoyes Gutiérrez , editora digital en El Colombiano, de Medellín: lidera una unidad estratégica que contribuyó a que El Colombiano alcanzara el segundo lugar de medios del país más leídos en internet. Chocoana.

Lina Jorleidys Redondo Aguilar , redactora web de El Heraldo, de Barranquilla: ganó el premio Digital Media Award como Mejor uso de audio de América de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) por su pódcast ‘Detrás de la Trend’. Atlanticense.

Óscar Díaz Acosta, foto-periodista de El Universal, de Cartagena: el laureado decano de la reportería gráfica en Bolívar, con 32 años en el periódico, fue el lente infaltable del deporte cartagenero. Sucreño.

Categoría Deportes

Hugo Rodallega , héroe de Independiente Santa Fe: a sus 39 años, lesionado y en llanto, marcó un gol épico que le dio el décimo título a su equipo contra todo pronóstico, desatando una gran emoción más allá de su hinchada. Vallecaucano.

Natalia Linares , bronce mundial en salto largo: ganó medalla de bronce en Mundial de Atletismo de Mayores en Tokyo y en Mundial Universitario en Alemania, y medalla de oro en Panamericanos de Asunción. Cesarense.

Yeison López, doble campeón mundial en pesas: el medallista olímpico conquistó dos oros y dos récords mundiales en categoría de 88 kilogramos en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Noruega. Chocoano.

Categoría Sector Privado

Arley Ernesto Silva Quiñones , gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port: atendió la reactivación del puerto, que pasó de recibir uno a cinco buques mensuales de gran calado. Nariñense.

José Pardo Gómez , gerente de Alianzas Estratégicas del Grupo Empresarial Oleflores: pieza clave en uno de los más grandes de la agroindustria de palma de aceite, que hace alianzas estratégicas con pequeños productores. Bolivarense.

Zaida Mosquera Patterson, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco: impulsó con éxito la capacitación empresarial, la promoción internacional del cacao y el emprendimiento productivo femenino. Nariñense.

Categoría Música y Artes

Juan Carlos Coronel , cantautor y productor musical: una leyenda viva de la música que lanzó el álbum “ChambaCumbia”, su legado narrativo histórico-racial, e hizo el show del Reinado Nacional de la Belleza. Bolivarense.

Mauro Castillo , cantautor y actor: logró el hito de ser el primer artista afrolatino en grabar en vivo en la Casa Blanca, un álbum salsero con músicos de Latinoamérica. Vallecaucano.

Voces del Bullerengue, colectivo de cantadoras: con su segundo álbum, Anónimas & Resilientes, de canciones ancestrales y del siglo XXI, lograron nominación al Grammy Latino en Mejor Álbum Folclórico. Bolivarenses.

Categoría Educación

Mariela Raquel Cortés Ulloa , pedagoga y autora: basada en 46 años de labor docente y en investigación, publicó el libro “Del repaso a la pedagogía por proyectos”, que ha presentado a los medios. Vallecaucana.

Mary Grueso Romero , maestra y escritora: autora de múltiples libros, especialmente de literatura infantil, alcanzó el honor de ser la primera mujer negra miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Caucana.

Yadis Tatiana Murillo Machado, estudiante de Medicina: campeona nacional de Semilleros de Investigación (con la Universidad del Sinú), representó con éxito a Colombia en EXPOCETI 2025, en Brasil. Antioqueña.

Categoría Fuerza Pública

Jairo Eligio Orobio Sánchez , Capitán de Navío: representante de Colombia ante la Organización Marítima Internacional en Londres, fue llamado a Curso de ascenso para convertirse en el primer Contralmirante negro de la Armada de Colombia. Chocoano.

Luis Carlos Torres Amaya , Sargento Primero: suboficial de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional de Colombia, fue llamado al curso de CAPALID para ascender a Sargento Mayor. Caucano.

Martha Lucia Orejuela Viáfara, Mayor de la Policía: líder de la Estrategia Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana de Cali (frente a violencia de género), invitada de medios y panelista en Chile y Bolivia. Vallecaucana.

Categoría Sector Social

José Domingo López , platanicultor: el decano de los 2500 pequeños cultivadores de plátano de Urabá y Chocó que exportan con Uniban tuvo un año de reconocimientos. Chocoano.

María Teresa Sinisterra , líder ambiental: finalista en la categoría Sostenibilidad de Titanes Caracol por su liderazgo de la Estación de Clasificación y Aprovechamiento de residuos sólidos en Buenaventura, Asogesampa. Vallecaucana.

Ruby del Socorro Flórez Garrido, gestora cultural: finalista en la categoría Integración, Inclusión y Reconciliación de Titanes Caracol por su trabajo de intervención con artes para el tiempo libre de adolescentes vulnerables. Bolivarense.

Categoría Joven

Henry Murillo García , bachiller pilo de la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura: Obtuvo un puntaje de 440 sobre 500 en Saber 11, el más alto conocido de un bachiller afrocolombiano en Calendario A. Vallecaucano.

Rosiris Valencia Salazar , ingeniera civil: Ser Pilo Paga y becaria de Fundación Sura en EAFIT, a los 25 años es la ingeniera directora de la construcción del edificio más alto de Urabá (12 pisos, 44 metros). Antioqueña.

Valentina Castro, modelo: tuvo un boom mediático por ser la primera colombiana en desfilar para el Victoria’s Secret Fashion Show en Nueva York. Nariñense.

Categoría Academia

Carlos Iván Moreno Machado , profesor de la Universidad Externado: obtuvo la máxima calificación, Cum Laude, en su tesis doctoral de derecho, otorgada por la Università degli Studi di Roma II “Tor Vergata” (Italia). Chocoano.

Giezzi Lasso Agredo , profesor de la Universidad del Cauca: publicó el libro “Grilletes de tinta”, fruto de una investigación sobre la prensa regional del sur-occidente colombiano en relación con pobladores negros. Caucano.

Wilmer Salazar Oviedo, maestrante de la Universidad de Chicago: becario Fulbright, ganó la beca Harris Merit Scholar de la Universidad de Chicago, donde cursa la reputada maestría en Políticas Públicas. Bolivarense.

Categoría Ciencia y Tecnología

Fabio Luis Acuña Izquierdo , profesor de la Universidad del Sinú: usa Inteligencia Artificial con insumos de Google Street View para Modelacion de Riesgo Sísmico en edificaciones , una ponencia destacada del máximo Congreso de Ingeniería Civil. Cordobés

Jhon Enrique Zapata Rivera , profesor de la Universidad del Valle: diseñó un software para la simulación de compuestos químicos admitido para publicación en el Journal of Chemical Information and Modeling de la American Chemical Society. Bolivarense.

Sonia Cecilia Mangones Matos, profesora de la Universidad Nacional de Colombia: ganó el Premio L’Oréal–UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia” – Región Andina por un proyecto de uso de Inteligencia Artificial en movilidad urbana. Santandereana.

Categoría Sector Salud

Carlos Gabriel Quiñonez Quintero , gerente de hospital: recuperó financieramente el Hospital Francisco de Paula Santander en Santander de Quilichao, Cauca, y el MinSalud le otorgó el Premio Nacional por prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Caucano.

Irne Torres Castro , gerente de hospital: con su liderazgo, el Hospital Universitario del Valle obtuvo el certificado de buenas prácticas clínicas del INVIMA y el reconocimiento oficial como Hospital Universitario. Vallecaucano.

Luis Alberoni Areiza Trujillo, médico del Hospital Universitario Mederi de Bogotá: ganador del premio al caso de mayor complejidad de cardiopatía estructural en el evento más importante de cardiología intervencionista, PCR Río de Janeiro, Brasil 2025. Chocoano.

Categoría Justicia y Derecho

José María Mow Herrera , magistrado del Tribunal Administrativo de San Andrés: sentó precedentes jurisprudenciales en torno a la protección del medio ambiente del Archipiélago. Sanandresano raizal.

María Patricia Balanta Medina , presidenta del Tribunal Superior de Buga: como ternada a la Corte Constitucional estuvo una semana en el centro de las noticias políticas. Vallecaucana.

Víctor Julio Usme Perea, Magistrado Auxiliar y autor jurídico: fue elegido Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, lo que constituye un hito. Bogotano.

Para información adicional, escribir a: reconocimiento.integracion@fundacioncolordecolombia.org

*La Fundación Color de Colombia, co-otorgante del premio, con 19 años de existencia, se enfoca en promover el reconocimiento, la movilidad social y la integración de la población afrocolombiana en la sociedad y el desarrollo sostenible.