Estos son los Afrocolombianos del Año

Entre los ganadores están Arnold Rincón, director de Codechocó, Lina Redondo, periodista de El Heraldo, y Yeison López, campeón mundial de pesas. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de varias personalidades de la comunidad Afro de Colombia se entregó ayer en Cali el premio de Afrocolombianos del Año, que en su edición número 16 reconoció con el vida y obra al abogado Jacobo Pérez Escobar, que acaba de cumplir 100 años, pero además resaltó la labor de 13 afros que este año se destacaron en las diferentes categorías del premio, que no solo cuenta con un jurado, sino que además tiene en cuenta la votación del público.

El premio Afrocolombianos del Año es una acción afirmativa de inclusión simbólica que ayuda a contrarrestar estereotipos negativos asociados al color de la piel, rezago cultural del racismo en una parte de la sociedad, y a visibilizar más la integración de los afrocolombianos en la nación.

En medio de la ceremonia el director de El Espectador, Fidel Cano Correa, resaltó que las personas reconocidas “con sus acciones, sacrificios y dedicación se han ganado un lugar como referentes de la comunidad afro en este país”. Con esto, estos personajes se convierten en referentes para los jóvenes que enfrentan similares situaciones a las que ellos vivieron y son ejemplo para que los colombianos reconozcan sus luchas. En medio de este camino, Cano reconoce que persisten retos: ¿Cómo lograr que la inclusión deje de ser una promesa y se convierta en realidad?

Los ganadores

Además del reconocimiento a Pérez Escobar, oriundo del Magdalena, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, ministro de gobierno (E), gobernador, tratadista constitucional y biógrafo del primer ministro negro, se reconocieron en trece categorías a diferentes personalidades afro.

En el sector público se entregó el premio a Arnold Alexander Rincón López, director general de Codechocó, quien sobrevivió a un secuestro y consolidó resultados destacados en restauración ecológica, Sistema de Áreas Protegidas y gestión institucional. Junto a él fue reconocida Lina Jorleidys Redondo Aguilar, redactora web de El Heraldo, de Barranquilla, que ganó el premio Digital Media Award como Mejor uso de audio de América de la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) por su pódcast ‘Detrás de la Trend’.

En la categoría deportiva se premió a Yeison López, doble campeón mundial en pesas. El medallista olímpico conquistó dos oros y dos récords mundiales en categoría de 88 kilogramos en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Noruega; mientras que en el sector privado se entregó el galardón a Zaida Mosquera Patterson, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, quien impulsó con éxito la capacitación empresarial, la promoción internacional del cacao y el emprendimiento productivo femenino.

En las artes se reconoció el trabajo de Juan Carlos Coronel, cantautor y productor musical, una leyenda viva de la música que lanzó el álbum “ChambaCumbia”, su legado narrativo histórico-racial. Adicionalmente, se premió a Mary Grueso Romero, maestra y escritora, autora de múltiples libros, especialmente de literatura infantil, quien alcanzó el honor de ser la primera mujer negra miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.

Entre los galardonados también está Jairo Eligio Orobio Sánchez, capitán de Navío y representante de Colombia ante la Organización Marítima Internacional en Londres. Sumado a él está José Domingo López, platanicultor y decano de los 2500 pequeños cultivadores de plátano de Urabá y Chocó que exportan con Uniban tuvo un año de reconocimientos.

Además, en la lista de premiados están Sonia Mangones, profesora Unal, quien fue galardonada en la categoría de Ciencia y Tecnología. Ella ganó el Premio L’Oréal–UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia” – Región Andina por un proyecto de uso de Inteligencia Artificial en movilidad urbana.

Junto a ella, se reconoció el trabajo de Carlos Quiñonez, gerente de Hospital, en el sector Salud, por recuperar financieramente la entidad. Finalmente se premió a

Víctor Julio Usme, magistrado de la corte, en la categoría Justicia y derecho, y a Henry Murillo, bachiller pilo, en la categoría Joven.

Los jurados

Como jurados permanentes están Fidel Cano, director de El Espectador; Cecilia María Vélez, exministra de Educación; Mabel Lara, actual secretaria de Desarrollo Económico de Cali; Élber Gutiérrez, productor general de El Espectador; y Daniel Mera Villamizar, director ejecutivo de la Fundación Color de Colombia y columnista de El Espectador.

Este año los jurados invitados fueron tres líderes de cámaras empresariales: la exministra María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana; Ingrid Tatiana Chaves, directora ejecutiva de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio; y Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI.