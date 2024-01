Exconcejal de Saravena denuncia que fue atacado en un supuesto retén del ELN

En un video quedó grabado el momento en que el grupo armado se llevó una camioneta del político. Foto: captura de video

El exconcejal de Saravena, Luis Naranjo, denunció que fue víctima de un retén del ELN, en el que le dispararon y le robaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en zona rural de Arauca.

Según explicó Naranjo, en la tarde del domingo 31 de diciembre de 2023 regresaba de un viaje que hizo desde Saravena hasta Tame, Arauca, junto a su hermana y su sobrina de 8 años, cuando en un reductor de velocidad a la altura del sector llamado Caranal vio que varios sujetos armados se intentaron abalanzar sobre su auto.

“Mi reacción es dar vuelta al vehículo para evitar caer en manos de ellos y es ahí cuando estos sujetos emprenden a dispararnos con fusil y, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de una motocicleta de alto cilindraje, en la cual vienen dos sujetos, y uno de ellos, el parrillero, nos dispara indiscriminadamente con su fusil”, relató el exconcejal del Centro Democrático a Noticias Caracol.

Una camioneta Toyota Prado se unió a la persecución, la cual se extendió por ocho kilómetros a lo largo de la carretera, pero Naranjo perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste.

“Ellos, a pesar de que me estrello, siguen disparando. Abro la puerta y les suplico que no disparen más porque llevo una niña. Y uno de los hombres me baja, me tira hacia el costado, empiezan a golpearme, acciona su arma y, gracias a Dios, creo que no tenía munición en su proveedor”, añadió el exconcejal.

En un video que captó los momentos posteriores a que él y sus familiares descendieron del vehículo, se puede escuchar a su sobrina suplicándoles a los hombres armados: “por favor, no asesinen a mi papá”.

Luego de esto, la hermana y la sobrina de Naranjo abordaron un vehículo que transitaba por el lugar y, minutos después, el exconcejal se escapó de los presuntos miembros del ELN y también subió. Los tres fueron llevados hasta una estación de Policía de la zona.

Según Naranjo, uno de los sujetos que lo detuvieron tenía brazaletes del ELN y otro se identificó como miembro de esa guerrilla. Además, también indicó que él ya había sido amenazado por el grupo subversivo, en 2016, pero en este caso no lo reconocieron porque les dijo que era ingeniero.

El político hizo un llamado al ELN para que no involucre a los civiles en el conflicto: “sean serios y cumplan realmente lo que se está pactando; nosotros, la población civil, nada tenemos que ver en este conflicto, por supuesto que nos saquen de este conflicto”, concluyó.