Falleció niño que sobrevivió a accidente aéreo en Valledupar: esto se sabe

Ender Enrique Contreras Fernández fue uno de los seis ocupantes de la avioneta accidentada en Valledupar, donde una persona murió y cinco resultaron heridas. Foto: Captura de pantalla

Ender Enrique Contreras Fernández, de 12 años, falleció en la madrugada del viernes 7 de febrero en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Médicos de Valledupar. El menor de edad había sobrevivido a un accidente aéreo ocurrido el 7 de enero de 2024 cerca al aeropuerto Alfonso López Pumarejo, cuando la avioneta ambulancia en la que viajaba con destino a Bogotá se precipitó poco después del despegue. Aunque recibió atención médica durante un año, su estado de salud se deterioró debido a la leucemia que padecía y a las secuelas del siniestro.

Su padre, Ender Contreras, informó que el niño se encontraba bajo tratamiento médico en Valledupar. “Él duró un año con quimioterapia y lamentablemente falleció”, expresó a Radio Guatapurí. Explicó que su hijo sufrió complicaciones tanto por la enfermedad como por las heridas del accidente. “Bueno, alguna parte por el accidente y otra por lo de la leucemia”, indicó.

En el siniestro viajaban seis personas, cinco resultaron heridas y el médico Segundo Jorge Ecury Perdomo falleció al quedar atrapado en la aeronave, que luego fue consumida por el fuego.

Tras el accidente, la familia decidió continuar el tratamiento del niño en Barranquilla debido a la cercanía con su lugar de origen, San Juan del Cesar, La Guajira. Sin embargo, la leucemia avanzó y le provocó metástasis, afectando su vista, olfato y sistema digestivo. Finalmente, sufrió un paro cardiaco.

El padre del niño afirmó que no han recibido apoyo de las autoridades tras el accidente y que no han tenido acompañamiento ni asistencia. “Todavía eso no se ha arreglado, el problema de la avioneta, nada, no vamos a quedar con nada de eso”, expresó.

Según su testimonio, el niño quedó profundamente afectado psicológicamente por el accidente. “El niño nos dijo que eso fue un trauma grande para él, no podía dormir, un trauma demasiado grande”, relató. La familia espera la entrega del cuerpo para darle sepultura.