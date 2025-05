Familia colombiana denunció agresión policial en Valencia, España

El incidente ocurrió en la calle San Vicente Mártir de Valencia, donde varios agentes golpearon con bolillos a integrantes de la familia Rodríguez Colorado. Foto: Archivo particular

En la calle San Vicente Mártir de Valencia, una familia colombiana nacionalizada denunció que fue agredida y detenida por agentes de la Policía Nacional de España. El hecho ocurrió el sábado 17 de mayo mientras se dirigían a celebrar un cumpleaños. Cinco personas fueron golpeadas y retenidas por más de 12 horas, según narraron las víctimas. La familia aseguró que hubo insultos racistas y uso excesivo de la fuerza. La embajada de Colombia ofreció asistencia consular y el caso está siendo documentado con pruebas audiovisuales.

Layli Colorado, colombiana de 26 años, caminaba junto a su hijo de tres años, diagnosticado con autismo, y una joven española cuando presenció a dos agentes sujetando violentamente a dos jóvenes. Uno tenía un pie en el torso y el otro en el tobillo, según relataron. La acompañante española reclamó por la actuación de los uniformados y los policías le habrían respondido que no era de su incumbencia.

Al intentar alejarse del lugar, uno de los agentes siguió a Layli y le exigió identificarse. Ella se negó, argumentando que no había cometido ningún delito. El policía la empujó contra un vehículo, le puso las esposas y comenzó a golpearla. “Me empuja de espaldas contra un coche para ponerme las esposas; después me tiraron al suelo y empezaron a golpearme”, contó Layli al medio eldiario.es.

Sus padres, junto a un amigo, llegaron al lugar pocos minutos después. La madre de Layli, Leila Rodríguez, aseguró que los agentes empujaron a amigos de la familia, tiraron al suelo a su esposo y la golpearon a ella con bolillos en repetidas ocasiones.

En el video que circula en redes sociales se ve a cinco policías golpeando con bolillos a varios miembros de la familia. Una mujer es lanzada al piso y agredida, otra persona es retenida contra una pared y golpeada, y varios intentos de ayuda por parte de transeúntes son repelidos con empujones.

Laily aseguró que todos fueron llevados a una estación, donde permanecieron detenidos más de 12 horas. Allí continuaron los insultos y las agresiones físicas. “A mí varios agentes me encerraron en un cuarto pequeño, sin cámaras, y me insultaron, me pegaron y me amenazaron con saltarme los dientes; y lo mismo al amigo de mis padres”, narró la joven.

La madre de la joven señaló que hubo un trato diferencial con la joven española que los acompañaba. “A ella no le pegaron. A nosotros sí. De hecho, dijeron: ‘colombianos de mier**, vosotros sois unas mier**’. Hay un chico que grabó de frente cuando ese policía dijo eso”, declaró Leila a Blu Radio.

La familia Rodríguez Colorado vive en España desde el año 2000 y tiene nacionalidad española. Nunca había tenido problemas legales y consideran que el incidente fue motivado por racismo y xenofobia, por lo que interpondrán una denuncia formal.

Por su parte, la Policía Nacional entregó una versión distinta a eldiario.es. Según su comunicado, los agentes llegaron al lugar por una alerta de amenazas con arma blanca dentro de un restaurante. Mientras detenían a dos sospechosos en la calle, dos mujeres intentaron “obstaculizar la actuación policial y provocar una reacción hostil”. Indicaron que una de ellas se identificó y fue multada, pero Laily “arremetió contra un agente” y lo golpeó en el cuello, además de usar un coche de bebé para empujarlo.

La Policía afirmó que se utilizó “la fuerza mínima imprescindible” para reducirla y que cuatro agentes resultaron con contusiones. La familia fue arrestada por “atentado a agente de la autoridad”.

Actualmente, la comunidad colombiana en Valencia ha mostrado su apoyo a la familia. La embajada de Colombia en España se comunicó con ellos para brindar acompañamiento consular. Las imágenes en video y los testimonios son parte de la denuncia que buscan presentar ante las autoridades españolas.