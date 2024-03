Caso de Laury Guzmán: se conocen detalles del feminicidio tras captura de expareja

Imagen de referencia. La Fiscalía imputó al acusado por feminicidio agravado.

A ocho meses del feminicidio de Laury Yisel Guzmán Becerra, una joven de 21 años que fue encontrada muerta en Bucaramanga, las autoridades capturaron a su expareja y presunto autor del crimen, Jonathan David Montes, quien se escondía en la vivienda de su mamá, en Sincelejo.

En medio de la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía dio detalles de los momentos previos al crimen, que se registró el 27 de junio de 2023, así como se evidenció una serie de hechos que demostrarían la violencia psicológica que Montes habría ejercido contra Guzmán.

Dentro de las pruebas que presentó la Fiscalía, se explicó que Montes celaba a Laury Guzmán por ser bonita, pues le habría indicado a personas cercanas de que la joven le estaba siendo infiel con alguien de su trabajo. “La intención no es otra cosa que el dolor y lo que motivó a quitarle la vida a una mujer de escasos 21 años. Un carácter dominante de: si no es para mí, no es para nadie, yo no la comparto, por eso la mato”, relató el fiscal.

Sobre el día que ocurrió el feminicidio, el fiscal indicó que la pareja se encontró con amigos el 25 de junio y sobre las 8:00 p.m. llegaron a la casa de Montes, en el centro de Bucaramanga, como se evidenció en las cámaras de seguridad.

Al día siguiente, el hombre salió de la casa, donde finalmente el 27 de junio fue encontrado el cuerpo de Laury Guzmán, en estado de descomposición, sin ropa y con signos de violencia.

Partiendo del dictamen de medicina legal, el ente investigador señaló que la joven fue inmovilizada, golpeada, abusada y estrangulada. El fiscal explicó que la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulamiento, así como encontraron “extensas áreas de hemorragia, signos de inmovilización, se halló como indicativo de inmovilización de Laury signos de defensa como lo fue la fractura de uña artificial. Por ello, Medicina Legal concluyó que la autopsia reveló signos de trauma en la cara, extremidades, tórax y espalda”.

Luego de que se registró el crimen, Jonathan David Montes Arrieta salió de Bucaramanga. Las autoridades finalmente lo encontraron esta semana en Sincelejo, en la casa de su mamá. “Al momento de la captura tenía el pelo largo y estaba barbado, digamos que sí había cambiado su aspecto físico en comparación al año pasado en donde tenía un corte bajito. Fue capturado en la vivienda de su familia en donde se refugiaba después de lo ocurrido”, dijo a Caracol Radio Daniel Dulcey, abogado de la familia de Guzmán.

Ante los hechos, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento contra Montes y lo imputó por el delito de feminicidio agravado, cargo que finalmente no aceptó.