Feminicida asesinó con arma blanca a su expareja en Landázuri, Santander

El municipio de Landázuri, Santander, se encuentra consternado tras el feminicidio de Sonia Jazmín Peña Mora, de 33 años, ocurrido el pasado domingo 25 de mayo de 2025 en el corregimiento Plan de Armas, ubicado a tres horas del casco urbano, en donde un hombre asesinó a su expareja.

Según reportan las autoridades, Sonia regresó a la vivienda donde antes convivía con su expareja, Obdulio Wandurranga, para recoger sus objetos personales tras haber tomado la decisión de terminar la relación en Semana Santa y mudarse a Jordán Bajo con sus tres hijas. Testigos afirmaron a medios locales que Sonia le dejó claro que solo venía por sus cosas, pero Obdulio la apuñaló cuando ella trató de zafarse.

La víctima decidió terminar su relación tras recibir amenazas de muerte contra su hija de 15 años por parte de su expareja, quien ya la había amenazado anteriormente y había enviado a sus dos hijas mayores a vivir en la casa de su madre, según indica la Fundación Santandereana de la Mujer a El Tiempo.

“Me lo cuenta su mamá, me lo confirma la tía Natalia. Que el señor Obdulio, quien asesina a Sonia, padre joven, la había amenazado con darle un tiro en la frente por situaciones que a él no le gustaban, precisamente por ello es que Sonia envía a sus hijas a vivir con la tía Natalia para poderlas proteger, sin embargo, ella continúa viviendo con el agresor y con su hija menor hasta que ya no aguanta más”, aseguró a El Tiempo, Cindy Castañeda, de la Fundación Santandereana de la Mujer, basado en el relato de la madre de la víctima, Luz Mariana.

El agresor, 20 años mayor que la víctima, intentó autolesionarse tras el ataque, pero la comunidad lo retuvo y evitó que se quitara la vida hasta la llegada de la Policía de Cimitarra, que procedió a su captura en flagrancia. Actualmente, Wandurranga recibe atención médica y será presentado ante un juez de control de garantías una vez se recupere. Según testigos, la mujer había denunciado previamente las amenazas y agresiones, pero esto no fue suficiente para evitar el desenlace.