El renacer de la Concha Acústica de Ibagué

La Concha Acústica Garzón y Collazos, en Ibagué, tras su proceso de renovación. Foto: Prensa - Alcaldía de Ibagué

Era la noche del 14 de agosto de 2021 y en Ibagué se celebraba la segunda edición del Ibagué Festival cuando se desató un aguacero. La Concha Acústica Garzón y Collazos, lugar donde se realizaba el evento, no estaba en su mejor momento. Llevaba años desmoronándose poco a poco: las graderías de piedra habían comenzado a desprenderse, el escenario lucía grietas que lo partían casi por mitad, y el polvo, la maleza y la basura habían ganado cada vez más terreno.

El agua cayó con tanta fuerza que cubrió el suelo y la tarima. Los equipos de...