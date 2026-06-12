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El renacer de la Concha Acústica de Ibagué

Entre el abandono, la pandemia y una inundación en 2021, la Concha Acústica de Ibagué quedó en desuso y para muchos prácticamente desapareció. Hoy, uno de los escenarios más importantes de la ciudad vuelve a abrirse. ¿Qué permitió su regreso?

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Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
12 de junio de 2026 - 02:34 a. m.
La Concha Acústica Garzón y Collazos, en Ibagué, tras su proceso de renovación.
La Concha Acústica Garzón y Collazos, en Ibagué, tras su proceso de renovación.
Foto: Prensa - Alcaldía de Ibagué

Era la noche del 14 de agosto de 2021 y en Ibagué se celebraba la segunda edición del Ibagué Festival cuando se desató un aguacero. La Concha Acústica Garzón y Collazos, lugar donde se realizaba el evento, no estaba en su mejor momento. Llevaba años desmoronándose poco a poco: las graderías de piedra habían comenzado a desprenderse, el escenario lucía grietas que lo partían casi por mitad, y el polvo, la maleza y la basura habían ganado cada vez más terreno.

El agua cayó con tanta fuerza que cubrió el suelo y la tarima. Los equipos de...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com

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