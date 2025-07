Francés desaparecido en La Guajira se encuentra preso en Venezuela

Camilo Pierre Castro es instructor de yoga y vivía desde hace algún tiempo en esta zona e la Sierra Nevada. Foto: Archivo Particular

Tras más de una semana de la desaparición del francés Camilo Pierre Castro, se conoció que el hombre de 41 años habría sido capturado por las autoridades venezolanas, cuando intentaba realizar un trámite migratorio a ese lado de la frontera.

De la desaparición del francés, que es instructor de yoga y quien vivía desde hace algún tiempo en un sector aledaño a la Sierra Nevada de Santa Marta, se conoció tras la denuncia de varios de sus allegados, quienes advirtieron que no se sabía nada del paradero del extranjero, quien estaba realizando una cabaña en el corregimiento de Guacharaca, en zona rural de Santa Marta.

Castro señaló a sus amigos que iría hasta Maicao, el pasado 26 de junio, para hacer sellar su pasaporte, como parte de los trámites migratorios de estadía en el país, por lo que tomó su motocicleta Yamaha XTZ azul para dirigirse al municipio, desde donde envió un audio a uno de sus amigos en el que señalaba que no había podido realizar la diligencia.

“Bueno, Colombia no me quiso dar el visado de entrada porque como no tengo el sello de entrada a Venezuela me dicen: ‘no usted hizo el sello de salida de Colombia y se regresó a Colombia, usted tiene que ir a la frontera de Venezuela’”, indica en el audio el extranjero, quien añade que se dirigiría a la frontera con Venezuela. “Ya me hizo problema la última vez, el 11 de abril, no le quisieron sellar, no sé cómo voy a arreglar eso ahora”.

Tras varios días de incertidumbre, la organización “Hasta Encontrarlos” indicó en comunicado que luego de varios días de búsqueda se conoció que el francés fue capturado por las autoridades venezolanas, “quienes no han permitido que Camilo tenga comunicación con su señora madre en Francia, ni con ninguna otra persona para que se sepa su suerte y paradero”.

Ante esto, la organización solicitó la activación de la circular amarilla, así como a las autoridades consulares a activar las acciones de protección consular, ante la posible detención arbitraria y la falta de comunicación con el extranjero.