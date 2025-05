Gobernador de Santander reaviva polémica por viajes en helicóptero

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, justifica el millonario gasto en uso de helicópteros en su seguridad y la agilidad en los traslados. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, revivió la discusión por el uso de helicópteros para su desplazamiento, que generó polémica hace algunas semanas que el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, cuestionó recientemente. El mandatario no solo puso sobre la mesa su seguridad, sino también arremetió contra el cabildante que hizo público un viaje suyo en un avión comercial.

“Eso lo que deja ver es la baja calidad humana, el hecho de que un concejal mande a filmar al gobernador para decir que está tomando un avión porque él hizo una denuncia, eso es lo más bajo de un ser humano, demuestra lo mañosos y tramposos que son”, aseveró Díaz, quien aseguró que los desplazamientos en helicóptero se justifican en la seguridad y la eficiencia para cumplir con su agenda en las provincias.

Por esto, el gobernador añadió que no dejará de hacer viajes en helicóptero. “Cuando tengamos que ir a Bogotá lo vamos a utilizar porque la ley lo permite. Es por optimizar tiempo. Son tan mañosos y tramposos que donde él hace el video prueba la eficiencia del helicóptero. Ese día el vuelo estaba retrasado desde las 11:00 de la mañana y a las 5:00 de la tarde seguía igual. Intentamos aterrizar 12 veces, no se pudo, y nos tocó devolvernos a Bogotá. Llegamos a la 1:00 de la mañana”. A lo que sumó que si hubiera viajado en helicóptero, no se hubiera demorado tanto.

La controversia inició hace dos semanas cuando políticos opositores, que incluyen congresistas y diputados, cuestionaron el uso del helicóptero para viajes a Bogotá, que se podrían hacer en vuelos comerciales, así como recorridos a municipios cercanos a Bucaramanga, a los que se podría llegar directamente por tierra.

“Uno de los aparatos cobra $10,6 millones por hora de vuelo y el segundo, $23,4 millones. Además, por cada hora de espera en tierra, se deben pagar $2 millones y $4 millones respectivamente”, indicó en su momento el diputado Danovis Lozano a Blu Radio, quien añadió que el contrato de los dos helicópteros supera los $3.000 millones.

En su defensa, el gobernador Díaz argumentó que gobernar cuesta, por lo que aseguró que: “Yo no acepté la seguridad de la UNP porque me costaba $1.500 millones y no me daba la velocidad que necesito para desplazarme a las provincias. Si me fuera por tierra a Curití a las 4 a.m., perdería cuatro reuniones más ese mismo día. Así, con el helicóptero, atiendo cinco actividades en un día”.