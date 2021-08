Gobierno anunció la construcción de un dique en el sur de Bolívar

Durante el domingo 29 de agosto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, lideró un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde San Jacinto de Cauca, Bolívar, para atender la emergencia ocasionada por el desbordamiento del río Cauca en la zona conocida como Cara de Gato.

Según Palacios, la emergencia en esta zona del sur de Bolívar ha afectado a más de 1700 personas de 350 familias e inundado más de 1700 hectáreas en cinco corregimientos de San Jacinto y en el municipio de Ayapel, Córdoba.

Durante su visita, el ministro del Interior anunció que las obras para cerrar los dos extremos del dique que se rompió ya se están llevando a cabo y tomará cerca de 80 días para finalizarla. También señaló que por orden del presidente, Iván Duque, se invertirán más de 20 mil millones de pesos para construir un nuevo dique. Esta última obra se realizará en 120 días

El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien también hizo parte del PMU, reconoció la inversión anunciada por el gobierno nacional, pero manifestó que la solución al problema debe ser estructural: “Se han venido invirtiendo muchos millones de pesos en mitigación, pero hemos estado atendiendo lo urgente y no lo importante para resolver el tema de raíz. Señores, no más, debemos dar una solución definitiva para La Mojana. Esto no aguanta un papel más. esto no aguanta un diagnóstico más”.

En Sucre, desde que inició la emergencia hace más de una semana, más de 9000 personas han resultado damnificadas. Según reportes del Ministerio de Agricultura, 11425 hectáreas de cultivos se han inundado y 11500 animales, en su mayoría reses, han sido afectados.