Gobierno no invertirá más en Metrolínea: proponen tranvía en Bucaramanga

Durante la visita a Bucaramanga de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, propuso reemplazar el actual sistema Metrolínea por un tranvía en el área metropolitana. El anuncio lo hizo este jueves 22 de mayo, en una reunión con el gobernador de Santander y los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. La ministra explicó que el Gobierno no invertirá más recursos en Metrolínea, y que la solución estructural será la implementación de un sistema de tranvía sobre la infraestructura actual, con respaldo financiero de las administraciones locales y vigencias futuras.

Mientras adelantan la estructuración del proyecto de tranvía, la ministra propuso una medida de contingencia: implementar buses eléctricos por un año. Dijo que “hay que buscar unas alternativas de transición. El Gobierno Nacional trabajará en un plan que es pasar de un sistema a otro, pasar de utilizar esta infraestructura para algo que sea mucho más robusto”. También mencionó que la línea exclusiva ya construida para Metrolínea facilitaría el paso al nuevo modelo. “Haremos un plan rápido y muy pronto presentaremos ese plan, que nos diga cuánto nos tardaremos en estructurar un proyecto de tranvía con la gran ventaja de que ya está el carril”, afirmó.

Rojas dejó claro que el Gobierno no cubrirá el hueco fiscal de Metrolínea. “El Gobierno ha cumplido más allá del compromiso legal de esos dineros. Si nos piden plata extra para el mismo hueco fiscal no, la respuesta es no. Porque no tiene sentido aumentar un hueco fiscal para que unos privados sigan ganando, me da pena pero no”, indicó. Según la ministra, las inversiones ya superan el billón de pesos y los pasivos del sistema están por encima de los 500 mil millones.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su respaldo al nuevo modelo. Confirmó que su administración destinará 8.000 millones de pesos para la transición, como parte del Plan de Desarrollo Municipal. Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, apoyó la idea de los buses eléctricos durante un año mientras se define el futuro del sistema. “Necesitamos unos 30 mil millones de pesos para unos buses eléctricos. Yo miro si jurídicamente podemos apoyar en algo”, señaló.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, advirtió sobre las condiciones actuales del sistema. Indicó que antes de invertir en buses eléctricos, es necesario arreglar las estaciones vandalizadas. “Metrolínea nos dice que si nos queremos subir al bus tenemos que poner 12 mil millones de pesos, para adquirir unos buses, pero no nos detallan ese informe. Nada sacamos con adquirir buses si no tenemos estaciones”.

La ministra reiteró que el proyecto de tranvía se financiaría con vigencias futuras, y que se debe estructurar con base en la infraestructura ya existente. También hizo un llamado a la corresponsabilidad de los municipios del área metropolitana. Señaló que espera más participación de Girón, Piedecuesta y Floridablanca para asumir la crisis del sistema actual. “Creo que es hora de pensar en un tranvía en el área metropolitana de Bucaramanga”, declaró.

El Gobierno coordinará el diseño del plan de transición y la estructuración del nuevo modelo, pero serán las administraciones locales quienes financien la operación temporal y presenten las condiciones necesarias para que el nuevo sistema funcione.