Golpearon a periodista de Caracol Radio en medio de robo frustrado en Armenia

El director de noticias de Caracol Radio en el Quindío, Adrián Trejos, fue atacado por ladrones que, en la madrugada del pasado miércoles 23 de julio, lo abordaron mientras se movilizaba en su motocicleta por la avenida 14 de octubre, también conocida como “Los Camellos”.

Según explicó la Policía del Quindío, los delincuentes hicieron caer de la moto al periodista cuando este se dirigía a su trabajo. Lo amedrentaron con armas blancas para que entregara su maleta y además lo golpearon, antes de huir.

“Yo sinceramente pensé que se iban a llevar la moto, me amenazaron con cuchillos y que si no soltaba el maletín entonces que me atuviera a las consecuencias, pues obviamente fue un susto impresionante”, indicó a Caracol Radio el periodista.

Ante esto, los Policías del CAI San Diego activaron un plan candado por la zona para buscar a los delincuentes con la descripción que dio Trejos. De esta forma, los sujetos, al sentir la presión, dejaron la maleta en el barrio Milagro de Dios, y huyeron.

Se lograron recuperar todas las pertenencias del periodista, incluyendo un computador portátil y el celular, que el periodista llevaba en la maleta. “Quiero agradecer a una de las personas que llegó allí, un motociclista que muy rápidamente nos atendió allí yo tirado en el piso, el herido y él fue el que llamó al CAI de aquí cerquita uno de los CAI de la policía para obviamente reportar inmediatamente que me habían robado“.

Medios locales han advertido que casos como este se han repetido en la ciudad. Meses atrás a una joven se le llevaron su motocicleta, ladrones que la intimidaron. En el caso de Trejos, los delincuentes le alcanzaron a quitar las llaves de la moto, pero la rápida reacción de personas cercanas impidió que se llevaran su vehículo.