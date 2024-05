Habitantes de Tasajera saquearon camión accidentado que llevaba guitarras (video)

El dueño de la mercancía indicó que personas de la zona forzaron las puertas del camión y robaron toda su mercancía. Foto: Captura de pantalla

Indignación ha causado la aparición de imágenes y videos en los que se ve a habitantes de la jurisdicción de Tasajera, en el municipio de Puebloviejo, en Magdalena, hurtando guitarras, que eran transportadas en un pequeño camión que resultó involucrado en un leve accidente sobre la vía.

El inconformismo se ha generado, principalmente, por los contantes hurtos que se registran en la Troncal del Caribe, entre Ciénaga y Barranquilla, a los vehículos de transporte de carga que se varan o accidentan por la zona. Aunque la escena se repite en diferentes partes del país, lo que llama la atención en Tasajera es precisamente su historia, la que se presentó en julio de 2020, cuando 45 personas murieron y 27 resultaron heridas luego de que un camión cisterna que transportaba combustible explotó cuando la comunidad lo estaba saqueando.

En esta ocasión, con el camión de guitarras, ha destacado un video en el que aparece el conductor del furgón, el comerciante cucuteño Nixon Mestra, quien explica, impotente, que chocó con otro vehículo levemente, lo que fue aprovechado por gente en la zona que abrió las puertas de atrás del camión y lo comenzaron a saquear. “Me robaron todo, me dejaron sin pa’ trabajar, sin un peso, endeudado en el banco, me dejaron sin nada, con los brazos cruzados. Toda la mercancía me la robaron”.

En otras imágenes se ve a varios hombres dentro del camión que van sacando las guitarras y las lanzan a la multitud que se agolpó alrededor del camión. Varios forcejean a los costados para quedarse con los instrumentos que tiran hacia los lados del vehículo, cuyas puertas se ven averiadas.

¿Los futuros músicos de Tasajera? El botín obtenido de un furgón que se accidentó cargado de guitarras en la vía y cuyo conductor y propietario lamenta haber perdido puesto que había invertido sus ahorros en los instrumentos musicales para comerciarlos. 🫤 https://t.co/eBWCoEZjhE pic.twitter.com/VaKKhEwUIz — Código Prensa (@CodigoPrensaSM) May 31, 2024

Un caso similar ocurrió en enero de este año, luego de que un vehículo de carga se varó en Tasajera por fallas en una de sus llantas. Luego de esto, las personas en la zona saquearon el carro que transportaba pollos congelados.

Junto a los comentarios de indignación en redes sociales, estuvieron los de usuarios resaltaron las condiciones en las que viven las personas en Tasajera y la desatención que se observa en las viviendas de la zona, pese a la tragedia que se presentó en 2020.