Habitantes de Timbiquí, Cauca, piden ayuda al Gobierno tras ataque con explosivos

Imagen de referencia. Desde hace más de nueve años no se presentaban acciones violentas en Timbiquí. Foto: Fundación Color Colombia

El ataque con cilindros bomba que se registró en el municipio de Timbiquí, en Cauca, afectó alrededor de 200 viviendas del casco urbano del municipio. Muchas de ellas quedaron sin vidrios, mientras que varias casas que se encuentran sobre el río, presentaron afectaciones estructurales, por lo que la comunidad hizo un llamado al Gobierno nacional para que ayude a las familias que quedaron damnificadas.

De acuerdo con el alcalde del municipio, Kilian Cuero, la región ha enfrentado en los últimos quince días varios hechos que han afectado a la comunidad. “Enfrentamos un vendaval en una comunidad del mar, luego seis casas fueron incineradas en un incendio y ahora esta situación. Siempre es complejo porque estos municipios de sexta categoría no tienen como enfrentar estos hechos”, dijo a medios locales.

Por su parte, habitantes del municipio han señalado que la explosión que se presentó el pasado 10 de septiembre estremeció el casco urbano. Muchos describen que junto al sonido de la explosión, sintieron que la tierra se movió como si se hubiera tratado de un temblor, lo que causó pánico, especialmente entre los niños de la comunidad, entre los cuales hubo varios que presentaron ataques de pánico.

También se encuentran familias que se quedaron sin donde dormir. Gabriel Hurtado, uno de los damnificados, indicó a Noticias Caracol que “en el pueblo estamos enfrentando una situación dura, porque todo el mundo está asustado. Hemos tenido demasiados daños materiales, gracias a dios no hubo afectaciones humanas”. A la par, Nubia Rodríguez, explicó que su casa quedó completamente destruida. “Anoche para poder echar el sueño, me tocó ir a donde una vecina, que me dio su ayuda”.

Mientras esperan la ayuda que prometió el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, el alcalde aseguró que se hizo un consejo de seguridad y se realiza un censo para determinar el número exacto de afectaciones en el municipio. De la misma forma, resaltó en La W Radio que este tipo de hechos violentos no se registraban desde hace aproximadamente una década en esta zona, por lo que, ante el temor, la gente cerró sus negocios y “no han podido siquiera ir al campo por sus alimentos (…) le pedimos al Gobierno Nacional que nos ayude de manera inmediata para que nuestra gente pueda recomponer sus vidas”.