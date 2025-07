Habla familiar de pareja e hijo hallados muertos en hotel de San Andrés

Tito Nelson Martínez Hernández y su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga habían viajado a la isla de vacaciones. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el fin de semana causó gran conmoción el hallazgo de los cuerpos de una pareja y su hijo de cuatro años, en la habitación de un hotel en San Andrés. Sobre lo ocurrido, Orlando Canro, padre de la mujer que falleció, dio detalles del viaje que realizó con la pareja a la isla.

En contexto: Revelan detalles de la familia hallada muerta en San Andrés

El hecho se registró el pasado viernes 11 de julio, en el hotel Portobelo Convention. Dentro de una de las habitaciones fueron hallados muertos Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Kevin. La pareja no presentaba signos de violencia, por lo que las autoridades de la isla indicaron que se investiga si hubo una intoxicación.

El viaje lo hizo la pareja y su hijo, junto a los padres de Viviana. Según señaló Orlando Canro, la mujer había estado ahorrando con un año de anticipación para regalarles el paseo. “Ella estaba pagando el paseo para que nos divirtiéramos todos esos días”, dijo a Noticias Caracol el hombre.

El jueves 10 de julio, por la mañana, la joven le llevó a sus papás dos tintos, por lo que en retribución, Orlando Canro cuenta que intentó hacer lo mismo la mañana siguiente, pero al golpear en la puerta de la habitación no tuvo respuesta, por lo que decidió llamarlos a sus teléfonos.

“Ya me preocupé. Subí a la habitación donde estaba con mi esposa. Nos preocupamos y bajamos juntos. Golpeamos y golpeamos y no nos abrieron. Bajé a la recepción, les comenté y les pedí que me dieran la llave de servicio. En un momento no quisieron, pero cuando ya me vieron preocupado, mandaron a la señorita del aseo, y desafortunadamente yo presencié la escena de primeras”, añadió Orlando.

Le puede interesar: Se ahogó hombre que se dedicaba a recuperar objetos perdidos en embalse de Guatapé

Al ingresar a la habitación, lo que vio Orlando fue a su hija desnuda y tirada en el piso, por lo que su primera reacción fue correr a buscar una cobija para taparla. “Comenzó el pánico, porque mi esposa venía detrás mío. En la cama estaba mi nietecito con el papá acostaditos”.

Ante lo ocurrido, Orlando Canro señala que lo que ocurrió fue completamente extraño, por lo que ha salido a controvertir lo que las autoridades han manejado como primeras hipótesis, pues cree que más allá de una intoxicación, la muerte de la pareja puede estar relacionada con algo que había en la habitación. “Para mí fue algo diferente a todo eso que andan comentando (…) Eso fue un asesinato con algún gas o vainas que había en esa habitación”, añadió al noticiero.

Lea: Paro arrocero: peticiones de los productores y zonas en las que habrá movilización

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, donde, según comenta Orlando, ya se realizó la autopsia del niño. “No le encontraron nada extraño en el estómago. Esta tarde (lunes 14 de julio) entrarán mi hija y mi yerno a ver cómo está cada uno”.

Finalmente, sobre la familia Orlando señaló que Viviana Canro tenía un salón de belleza junto a una hija mayor, quien no pudo viajar a San Andrés, mientras que Tito Nelson manejaba una ruta escolar.

Mientras esperan a que terminen las inspecciones de los cuerpos, Orlando indicó que tienen previsto salir de la isla junto a los cuerpos de sus familiares. “Nosotros vinimos cinco y nos vamos cinco”.